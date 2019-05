Lo mío es traer alegría y energía positiva a los Rays, afirma pelotero cubano

Guillermo Heredia: lo mio es traer buena energía Guillermo Heredia no está jugando mucho por estos días, pero su sonrisa luce más ancha que nunca. Se sabe afortunado con vestir un uniforme de Grandes Ligas y ser parte de un equipo ganador, sin complejo ante los Yankees y los Medias Rojas. Up Next × SHARE COPY LINK Guillermo Heredia no está jugando mucho por estos días, pero su sonrisa luce más ancha que nunca. Se sabe afortunado con vestir un uniforme de Grandes Ligas y ser parte de un equipo ganador, sin complejo ante los Yankees y los Medias Rojas.

Heredia se ha convertido en un especialista de la defensa, de momentos puntuales, pero se adapta a las circunstancias, impulsado por los recuerdos de Matanzas e ilusionado por lo que pueda traer el futuro.

Jardinero central de los equipos Cuba, Heredia firmó en el 2016 con los Marineros de Seattle y ahora experimenta el sabor del primer cambio en las Mayores, sin sobresaltos y con la alegría natural de siempre.

¿Cómo te sientes dentro de los Rays?

“Este es un equipo batallador. Todos me han acogido muy bien en el equipo, sobre todo los veteranos. Me siento como en familia, no he sentido mucha diferencia en cuanto a Seattle’’.

¿Te sorprendió el cambio?

“Sí, nunca esperé un cambio, pero así es este deporte en los Estados Unidos, uno nunca sabe donde puede estar en un momento determinado, pero no pasa nada. Aquí estoy con los Rays, mi nuevo equipo y mi nueva casa, y lo doy todo a ellos’’.

¿Qué le aportas a Tampa Bay?

“Una buena energía, siempre estoy positivo. Si estoy jugando o estoy en el banco trato de mantener y dar armonía, una alegría. Eso es lo que siempre trae Guillermo Heredia a culquier equipo y en cualquier circunstancia’’.

Tu firmaste muy rápido con apenas meses en las Menores…

“Todo ha sido bien interesante. En Seattle tuve muchas experiencias positivas y buenas, con grandes peloteros. Aprendí mucho. He cambiado mucho en el terreno y en mi vida personal. Al final la pelota y la vida se van volviendo la misma cosa’’.

¿Te imaginabas en Matanzas jugando en Grandes Ligas?

“Todo pelotero sueña con jugar en Grandes Ligas. Gracias a Dios y a todo lo que existe se me dio ese sueño. Y aquí estoy batallando para mantenerme, porque todavía estoy joven y tengo los deseos y el ánimo de continuar’’.

Cuando vas a Matanzas, ¿cómo te recibe la gente?

“Es algo bien bonito, la gente nunca se olvida de uno, donde quiera que te ven te saluda. Yo soy el mismo, no cambio, y estoy para todo aquel que me necesite’’.

¿Qué te dice la familia en Cuba?

“Mis padres súper orgullosos, contentos con mi carrera deportiva y en mi vida personal. Tenemos buena comunicación, hablamos todas las semanas. Yo lo doy todo por ellos’’.

¿Qué te falta con lograr en Grandes Ligas?

“Ya cumplí el sueño y después uno sueña con un anillo de campeón. Eso es parte de la vida de un deportista, ir cumpliendo metas, seguir superándose, sin ponerse un punto final’’.

Tampa Bay ganó 90 juegos en el 2018 y no fue a los Playoffs…

“Esta con Boston y Nueva York complica un poco, pero no nos quita el resultado que vamos a tener este año. Es lo que nos toca y no podemos cambiarlo. Vamos a seguir luchando’’.

Otros lo están haciendo, ¿te retirarías en Cuba con el Matanzas?

“Ya eso no depende de uno como persona, depende de otras cosas. Me gustaría jugar por Matanzas y representar a Cuba. Me encantaría’’.