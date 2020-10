Los Miami Marlins aterrizan a Marte para el 2021 al ejercer una opción de $12.5 millones

Todavía no se apagan los ecos de la Serie Mundial y ya los Marlins comenzaron sus movimientos. Los peces hicieron efectiva la opción de $12.5 millones del jardinero Starling Marte que lo mantendrá como parte del roster para la temporada 2021.

Desde que llegara a Miami a mediados de la contienda pasada y en medio de un impulso para llegar a los playoffs, el equipo indicó que Marte no sería una renta de varias semanas, sino que formaría parte del futuro del club, dando a entender que ese opción se ejerecería en algún momento del invierno.

Marte fue adquirido de los Diamondbacks de Arizona en un canje por tres lanzadores — Caleb Smith, Humberto Mejía y Julio Frías — y de inmediato se hizo sentir en la alineación y en el clubhouse con su aporte y su personalidad positiva.

“Me he quedado impresionado con el talento que he visto en este equipo’‘, comentó el dominicano a los pocos días de su llegada. “Había escuchado de lo que estaban haciendo aquí, pero no imaginé que tuvieran tantos jóvenes y de tanta calidad. Vengo a aportar mi experiencia’‘.

Con 32 anos de edad, Marte impactó la ofensiva -la asignatura pendiente de la organización y algo a mejorar en esta temporada muerte- de los peces con un promedio de .245, cuatro cuadrangulares, seis dobles y 13 remolcadas en 28 juegos.

Elegido a un Juego de las Estrellas y dos veces Ganador del Guante de Oro, la presencia de Marte sirvió de mucha ayuda a los jóvenes peloteros de los Marlins que por primera vez alcanzaron los playoffs desde el 2003, poniendo fin a una sequía de 17 temporadas sin octubre.

“Hemos movido algunos peloteros talentosos en nuestra apreciación para obtener a Marte’‘, apuntó Derek Jeter, director ejecutivo del club en reciente entrevista con los periodistas. “De modo que el plan es traerlo de vuelta. No quiero dar seguridad absoluta, pero no habríamos tomado una decisión así si fuera para tenerlo un par de semanas. Nuestro plan es contar con marte’‘.

Sin duda, Marte hubiera sido de mucha ayuda en los playoffs, pero una fractura en un dedo de una mano impidieron que estuviera en la serie divisional ganada por los Bravos de Atlanta que incluyó dos blanqueadas a una ofensiva que volvió a flaquear.

Con Marte activado, ahora los Marlins ponen su atención en el cerrador Brandon Kintler, quien posee una opción de $4 millones y una compensación de salida de $225,000. Cualquier movimiento en este sentido debe suceder antes del domingo.