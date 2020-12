Corea aprecia a este pelotero cubano que renueva para el 2021. Puede ganar hasta $1 millón

Odrisamer Despaigne es querido en Corea del Sur. Su equipo, el KT Wiz, le extendió un contrato para la próxima temporada con un salario base de $800,000 que podría elevarse a $1 millón en base a incentivos. El cubano no oculta que también deseaba regresar.

En la nación asiática, el habanero no solo volvió al puesto que más le gusta, el de abridor, sino que se ganó el respeto de la afición y fue vital para que su conjunto arribara por primera vez en su historia a los playoffs de un circuito que crece en calidad.

Del 2014 al 2019 vistió en Grandes Ligas los uniformes de los Padres, los Orioles, los Angelinos, los Medias Blancas y los Marlins, pero ahora dice haber encontrado un hogar donde entienden su personalidad y donde comparte espacio con su compatriota José Miguel Fernández.

¿Cómo recibiste la noticia de la renovación?

“Fue un poco difícil. Desde que terminó la temporada estábamos en eso. También esperaba a ver cómo se movía el mercado y qué otras oportunidades tendría también, pero el equipo siempre mostró interés de que regresara con ellos. Al final llegamos a un acuerdo’’.

Entonces, ¿estás contento con todo?

“Sí, estoy contento de regresar a Corea. Me encantó la liga, el país, tremenda afición. Nunca antes el equipo había llegado a los playoffs. Les dije a los muchachos allá que nos quedaron cosas pendientes y en la nueva temporada queremos pelear por el título’’.

En general, ¿cómo fue la experiencia?

“Me sentí bien desde el principio. Tuve dos latinos en el equipo que me ayudaron, Mel Rojas y William Cuevas, quienes me explicaron como era todo allá en la liga y eso me facilitó el camino. El equipo, el manager, los entrenadores entendieron mi personalidad y puedo decir que encajé bien. No he tenido problemas en ningún equipo’’.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

¿Qué esperas en tu segunda temporada?

“Lo primero es clasificar y pelear por el título y en lo individual espero seguir mejorando los números del 2020 que fueron bastante buenos. Ellos tienen bastante confianza en mí y yo quiero devolvérsela con buenos resultados. Quiero mantenerme saludable y ganar más juegos. Conozco la liga y sus bateadores’’.

Dame tu impresión del béisbol coreano.

“Es un béisbol muy fuerte. Una liga muy ofensiva con buenos bateadores, de mucho contacto y que son capaces de sacar siete u ocho pitcheos por turno. Retirar una entrada te toma más de 20 envíos y es complicado caminar más de seis capítulos. La liga sube de nivel y los extranjeros que llegan son de más calidad. Son 144 juegos muy exigentes. Solo necesitan mejorar el bullpen’’.

¿Y tu impresión sobre el país?

“La cultura coreana respeta mucho a las personas mayores. A los menores se les trata de una manera diferente. Son extremadamente disciplinados, puntuales y por eso tienten tan buenos resultados en muchas áreas de la vida. Si el equipo quiere y las cosas me salen bien, porque no estar más tiempo con el club’’.

¿Hablas mucho con José Miguel Fernández?

“Es uno de los mejores bateadores de la liga. Debe estar a punto de renovar, porque está entre los tres o cuatro mejores a la ofensiva y ha sido el que más hits ha conectado en las últimas dos temporadas. Es un rival difícil. Me tocó enfrentarlo y sufrirlo, porque me bateó muy bien’’.