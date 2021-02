Wow, pelotero recién llegado impresiona en práctica de bateo. Los Marlins quieren lo mismo en los juegos

Después de que Adam Duvall terminara su primera practica de bateo con los Marlins, varios de sus futuros compañeros de equipo quedaron impresionados, como fue el caso de Jesús Aguilar que solo atinó a comentar: “wow, yo estaba...wow’‘.

Duvall, sin duda, impresionó por la fuerza de sus batazos, pero este no es el momento para abrir ojos ni levantar asombros, porque los Marlins estarán verdaderamente felices si Aguilar es capaz de repetir la misma expresión cuando comience la temporada regular.

“Fue muy bueno ver a Duvall en la práctica, pero todavía eso no nos da una medida’‘, apuntó el manager Don Mattingly en conferencia virtual via Zoom. “Es en los juegos cuando vemos que dan los peloteros. Creéme que he visto bastante de Adam en los últimos tiempos’‘.

Ninguna mejor -o peor- visón para Mattingly que contemplar en la corta temporada del 2020, cómmo Duvall destrozaba al pitcheo de los peces con cinco cuadrangulares y un promedio de .313 mientras vestía el uniforme de los Bravos, equipo que guarda el número de Miami desde hace un buen rato.

A Mattingly le encantaría que Duvall devolviera el favor, después de firmar al pelotero con un acuerdo de $5 millones garantizados: ganará $2 millones en el 2021 con una opción mutual de $7 millones en el 2020 y una compensación de $3 millones en caso de que ambas partes tomen rumbos diferentes.

“Adam es alguien que ha venido cerrando agujeros en su juego ofensivo’‘, agregó Mattingly, quien como todos los Marlins se tomó la foto oficial de la nueva temporada. “Es un hombre de experiencia, peligroso. Esperamos que pueda ayudar mucho en la alineación’‘.

Proveniente de los Bravos, Duvall ha conectado 113 cuadrangulares e impulsado 329 carreras en siete temporadas de Grandes Ligas con con los Gigantes de San Francisco (2014), los Rojos de Cincinnati (2015-2018) y Atlanta (2018-2020), con los cuales disfrutó de dos campañas seguidas con más de 30 jonrones.

Una proyección del ritmo ofensivo de Duvall, tomando en cuenta lo hecho en el 2020, arrojaría 43 jonrones para el recién llegado, algo que no se puede decir de los otros miembros del club, porque solo Brian Anderson y el propio Aguilar iban rumbo a superar los 20 palos de vuelta entera.

Si Duvall saca más de 30 pelotas en la nueva temporada, habrá más de un “wow’‘ en boca de Aguilar.

EL PLAN CON COOPER

Durante varios días se mencionó la posibilidad de un canje para Garrett Cooper, sobre todo tras la noticia de que el bateador designado no regresaría para el 2021, la presencia de Aguilar y la potencial emergencia de Lewin Díaz, de quien se espera una titularidad futura en la inicial.

Pero Cooper sigue en campamento y los Marlins ya tienen pensado un plan para él.

“Primero va a realizar mucho trabajo en el infield, para que sienta sus piernas, luego lo iremos acomodando al trabajo en los jardines’‘, explicó Mattingly, un amante de la versatilidad en los peloteros. “Se ve fuerte y saludable’‘.

AGUILAR, ENTRE LA ALEGRIA Y EL TRABAJO

Una de las personalidades que marcó mejor la temporada de los Marlins en el 2020 fue Jesús Aguilar, quien impactó al club con la fuerza de su bate y la alegría que suele traer en cualquier grupo humano donde se encuentre.

“No se trata solo de que pueda batear, creo que su defensa ha mejorado mucho, defiende muy bien para ser un hombre fornido’‘, apuntó el dirigente de los peces. “Pero no se puede menospreciar su influencia positiva, la buena energía que irradia. Todo lo que hemos visto de él ha sido favorable’‘.