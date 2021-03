El Cuba Unificado y un libro, lo que junta y divide a dos grandes conocedores del béisbol

Yordano Carmona y Yusseff Díaz tienen un proyecto común en el blog PelotaCubana que ahora se fortalece con la salida del primer libro de ambos: Cuban Baseball, MLB Stories

Yordano Carmona y Yusseff Díaz tienen un proyecto común en el blog PelotaCubana que ahora se fortalece con la salida del primer libro de ambos: Cuban Baseball, MLB Stories, que recoge una serie de entrevistas a peloteros de la mayor de las Antillas con presencia en las Grandes Ligas.

Pero los dos mantienen puntos de vistas muy diferentes que, tal vez, son los que hacen funcionar una relación de trabajo incesante e increíble que ha convertido a su sitio de béisbol en uno -sino el mejor- que recoge toda la acción de los peloteros de la isla en cualquier parte del mundo.

Un ejemplo de esto es la visión que tienen de la posibilidad de confeccionar eso que llaman un “Cuba Unificado’‘, una selección nacional con peloteros de Series Nacionales y otros que juegan en la pelota profesional, aunque no sean afiliados al sistema de las Mayores.

ECOS DE LA POLEMICA

La polémica ha arreciado en estos días entre aficionados y expertos, entre quienes ven una concesión del régimen de La Habana a la necesidad de incorporar a esos mismos peloteros a los cuales alguna vez les cerraron las puertas y ven con buenos ojos la llegada de los profesionales o aquellos que ven una “mala jugada’‘ en ser parte de una escuadra dirigida por las autoridades deportivas y, finalmente, políticas de Cuba.

“Hay dos puntos de vista:una galleta sin mano para el gobierno de Cuba, que tengan que contar con los exiliados para intentar clasificar y eso es válido’‘, expresó Carmona. “Pero el momento...recientemente no dejaron entrar a Karla Pérez a Cuba, la represión, las huelgas de hambre de la UNPACU. No es el momento idóneo para eso. Se necesita, pero hoy no era lo más indicado’‘.

Por su parte, Díaz lo ve como “una victoria para el exilio. Ahora tienen que contar con nosotros. Tanto que hablaron de que éramos traidores. Pero respeto el criterio del que no quiera jugar como Randy [Arozarena], pero respeto al que quiera jugar’‘.

CUBAN BASEBALL, EL LIBRO

El libro de los gestores de PelotaCubana es un recorrido por las vivencias de decenas de peloteros y el primero de una trilogía que recogerá un segundo volumen dedicado a jugadores de la Serie Nacional y un tercero sobre cronistas deportivos.

Se trata de una compilación de entrevistas que ahora se encuentran en formato tradicional para que la audiencia pueda tener una mayor comprensión del trabajo de Carmona y Díaz, quienes comenzaron su blog en cero y hoy lo mantienen con cientos de miles de visitas mensuales.

“Aquí podrán encontrar entrevistas que recogen todos los momentos posibles, desde Luis Tiant hasta Despaigne, Maya’‘, explicó Carmona. “Hemos recogido muchas anécdotas. Primero nos pareció una utopía, pero el libro nos permitió tener más interacción con los peloteros, descubrir lugares a los que no llegábamos antes’‘.

Díaz llegó muy chico en 1980 por el puente marítimo del Mariel a los Estados Unidos, Carmona lo hizo en el 2008,. Sus formas de entender la vida puede ser muy distinta por motivo de las experiencias de cada uno, pero su amor por el béisbol cubano los une de una manera estrecha.

Desde los más desconocidos prospectos dentro y fuera de la isla, hasta los más encumbrados exponentes, Díaz y Carmona ejercen un profundo rastreo de noticias y estadísticas para exponerlas a la afición que ahora se profundiza con la presencia en medios audiovisuales.

Ciertamente, lo de Díaz y Carmona es trabajo de hormiga. El sueño de ambos es llegar a una audiencia superior, ganar en credibilidad y ayudar en lo posible a que la pelota cubana alcance mayor reconocimiento dentro y fuera de la isla, algo que ya les hizo entrar en la Baseball Writers of America (BBWAA).

“Este período ha sido bueno por el libro, la admisión en la BBWAA, hemos hecho un canal de youtube’‘, agregó Díaz. “Para nosotros es un orgullo que la gente nos reconozca. Esa fue la misión de nosotros. En cinco anos hemos avanzado mucho. Y lo que nos falta’‘.

Cuban Baseball and my love for the game: Vol.1 https://www.amazon.com/dp/B08W7SNS3T/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_JW8G2QA385JERJ4NK197