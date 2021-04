Arbitro cubano pierde batalla legal contra Joe Torre y Grandes Ligas por supuesta discriminación

Leer más

A Sandy Alcántara no le molesta que lo del 2021 no haya sido suficiente. Programado para abrir este jueves el Día Inaugural de la temporada de Grandes Ligas, el dominicano no entendió en un principio el por qué los pronósticos negativos. Ahora lo ve como algo bueno.

“Dejales que sigan pensando así, que no nos den chance alguno, que nos encargaremos de hacerlos quedar mal’’, expresó el primer lanzador de los Marlins. “Eso es algo que disfruto, ver como los pronósticos en contra nuestra van cayendo. Estoy seguro de que volveremos a los playoffs’’.