Ilusionado por las ofertas recibidas, Lázaro Blanco vuelve a un terreno el próximo lunes

Lázaro Blanco volverá a un terreno desde el próximo lunes. Después de firmar un pacto de representación con la empresa R&I Total Sports, el derecho comenzará a entrenar en espera de aclarar su situación legal y con la mira puesta en algunas de las ofertas que ya han comenzado a llegarle.

El pitcher de Granma, quien abandonara la escuadra nacional de su país que asistió al Preolímpico de Las Américas que tuvo lugar en los parques primaverales de West Palm Beach y Port St. Lucie a principios de junio, se siente más seguro después de los primeros días de incertidumbre.

A sus 35 años, Blanco se muestra como un elogio vivo a la consistencia y un recordatorio de que Cuba no ha podido sacar otro hombre de su nivel y confiabilidad en la lomita. Su recta no es de miedo, pero sus rompimientos engañan a cualquiera, algo que ha demostrado lo mismo contra amateurs que profesionales.

Si todo sale bien, en unos meses Blanca regresará a su profesión de siempre, a lo mejor que sabe hacer: sacar outs y ganar juegos.

¿Qué esperas tras firmar este contrato de representación?

“Lo primero es darle las gracias a Carlos Pérez por ser mi agente. Creo que este es un paso muy grande en esta nueva vida en los Estados Unidos. Estoy contento, porque ya hay varias ofertas de trabajo y vamos a mirarlos bien todos para salir adelante’‘.

Este lunes empiezas a entrenar.

“S, el próximo lunes comienzo los entrenamientos para comenzar a enfocarme. Debo a esperar a ver qué me dicen los abogados para ver qué se puede hacer con estas ofertas de trabajo que han surgido en la República Dominicana y México para empezar a jugar béisbol’‘.

¿Qué te dice ese interés en tí desde varios países?

“Con una cierta edad en el béisbol, después de muchos años representando a Cuba, llena a uno de orgullo ver que clubes de distintos lugares estén interesados en mí. Eso me hará trabajar más fuerte en los entrenamientos para dar lo mejor de mí a esos fanáticos que han confiado en mí en los momentos buenos y malos’‘.

¿Cómo ves ahora con días de distancia, el paso que diste?

“Fue duro, difícil dejar la familia atrás, pero venía para ayudar a mi familia, pero he recibido el apoyo de esa misma familia, sobre todo de mis padres, mi hermana y gente que ha estado a mi lado. Creo que he sobrepasado lo peor y ahora lo que viene es volver al terreno donde uno despeje, bota todo y se concentra en el trabajo que venimos a hacer’‘.

¿Miami cómo te ha recibido?

“Miami es como si fuera Cuba. He ido a lugares que me conocen, me felicitan. Es como en Cuba pero con otra vida, otra mentalidad y creo que Dios mediante vamos a salir adelante que es lo fundamental. Me siento en perfectas condiciones, bien de salud. Voy a cambiar la preparación para ser más fuerte. Así que este lunes entreno con mucha ilusión’‘.

¿Qué significaría volver al montículo?

“Una alegría. Es saber que se puede, que sirvió el sacrificio de varios años. Voy a jugar con la misma pasión que sentía cuando vestía la camisa de Granma o de Cuba. Sea el uniforme que sea, lo haré con vergüenza y daré el máximo’‘.