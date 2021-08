En Miami busqué mi primer contrato, aquí pegué mi primer hit. Este estadio es mío, dice pelotero cubano

Fue aquí en al loanDepot park donde Yadiel Herández realizó su primera demostración ante los scouts de las Mayores y donde luego, ya con los Nacionales, disparó su primer imparable.

Juan Soto pasa al lado de los periodistas y grita: “Yadiel, ven a batear ya’’. El cubano encoge los hombros y da por terminada la entrevista. Le toca la práctica junto al jardinero dominicano y se despide no sin antes haber compartido algunas vivencias y recuerdos de su regreso al primer terreno de Grandes Ligas donde clavó sus spikes.

Fue aquí en al loanDepot park donde Hernández realizó su primera demostración ante los scouts de las Mayores y donde luego, ya con los Nacionales, disparó su primer imparable -un doble al bosque izquierdo para empatar un juego en el noveno inning- en el mejor béisbol del mundo.

Ahora regresa como regular indiscutido de Washington, después de haber vencido largas esperas e incomprensiones, pero decidido a luchar por su puesto hasta el último día, algo que siempre ha hecho desde que vistiera el uniforme de Matanzas y el equipo Cuba.

¿Qué significa este parque para ti?

“Sí, este estadio marca algo muy importante para mí. Aquí tuve mi primer try out en busca de un contrato de Grandes Ligas, aquí pegué mi primer hit en Grandes Ligas, y cada vez que vengo aquí me siento bien por la familia, los amigos, estar cerca de mi casa. Este es el estadio mío’’.

¿Cómo recuerdas aquel día de la demostración?

“Creo que lo hice bien, estaban los Marlins. El try out lo hice con otro muchacho, Lázaro Alonso. Me parece que lo hice bien para haber sido una primera vez, pero ellos firmaron al otro muchacho. Luego a mí me firmaron los Nacionales y ahora ya estoy aquí’’.

No te fue fácil llegar aquí...

“Sí, he pasado bastante. Esto es un poco complicado, es de momentos. Hay que aprovechar las oportunidades. Si juego diario, voy a hacer lo que sé hacer: batear. Eso siempre lo he hecho en mi carrera. Habrá años buenos y malos, pero siempre voy a batear’’.

¿Qué significa que el equipo te vea de manera diferente?

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Eso da seguridad. Uno nunca sabe qué puede pasar el año que viene, los planes del equipo, pero al menos ellos saben que pueden contar conmigo, que puedo jugar y aportarles. Hubo momentos en que me frustré bastante, sobre todo en el 2019, no me subían, no me dejaban irme. Pero seguí luchando y seguí adelante’’.

¿Cómo viviste el fuerte proceso de cambios en los Nacionales?

“Se fueron buenos peloteros y el equipo se cayó un poco. Para mí, aunque suene raro, me fue bien, porque me abrió espacios. Pero todos estamos luchando por un puesto. Me toca aquí aprovechar al máximo este momento’’.

No practicaste béisbol hasta bien tarde, jugabas pelota vasca...

“Me siento satisfecho de todo ese trabajo. Tuve que aprender a jugar béisbol nuevamente. Hice equipo Matanzas, equipo Cuba y ahora Grandes Ligas, parece algo increíble’’.