Washington cambió de forma radical, pero tiene un pelotero como esperanza. Miami no posee uno igual

JUAN SOTO (D) y Yadiel Hernandez comparten durante un entrenamiento de bateo antes del juego contra los Marlrins.

Cuando se fueron las estrellas de Washington, quedó una como piedra fundacional del futuro. De pronto, Juan Soto se vio rodeado de nuevas caras, pero con el mismo deseo de brillar en lo más alto de las Grandes Ligas, como cuando ganaron la Serie Mundial en el 2019.

Este equipo de los Nacionales parece irreconocible. Entre ellos y los Marlins la batalla es por no terminar en el sótano de la División Este, pero la diferencia pudiera ser Soto. Para ser honestos, Miami no tiene un pelotero del calibre del dominicano, al menos no se ve en ninguna parte.

Soto sabe que el camino hacia la luz será muy duro, pero no baja la cabeza y ejerce su liderazgo callado con su ética de trabajo y unos resultados en el terreno que ejemplifica una línea ofensiva sólida: .303/.446/.508 con un OPS de .954. Números que se traducen en esperanza de futuro para los capitalinos.

Llevas un buen paso en la segunda mitad, ¿en qué estás trabajando?

“El plan es poner la bola en el aire, pegar varios extra bases. Gracias a Dios eso ha funcionado, la bola ha subido por la forma de hacer el swing y eso ha ido mejorando poco a poco’‘.

Este equipo cambió radicalmente, ¿cómo viviste esos días de julio?

“Qué te puedo decir, no me sentí muy bien. Son mis compañeros desde el 2018 en que yo llegué aquí. Es algo incómodo, pero al final del día es un negocio y hay que aceptarlo como es. Debemos seguir hacia adelante. Tenemos varios peloteros nuevos y con buen futuro. Vamos a estar bien’‘.

¿Sientes mayor responsabilidad por un mayor liderazgo?

“He tratado de jugar, de seguir haciendo mi pelota y no enfocarme mucho en eso. Lo importantes es venir con ánimos todos los días y tratar de darle al equipo y a los muchachos el apoyo que necesitan’‘.

¿Cómo mantienes ese deseo de ganar, cuando lo has ganado todo?

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Al final, todos queremos ganar. Nadie en el clubhouse está queriendo perder o que se acabe la temporada. Por el contrario, nos mantenemos positivos. Vamos intentar ganar cada juego, no importa lo que pase y si tenemos o no tenemos algunos peloteros. Al final del día se trata de ganar’‘.

¿Cómo compartes con Yadiel Hernández?

“Nos llevamos muy bien, tremendo compañero. Veterano en otra área. Para algunos es un novato, pero es como un hermano mío. Hemos trabajado juntos. El me ha ensenado varias cosas, yo le he ensenado varias cosas. Siempre nos hemos llevado bien’‘.

¿Quién era tu ídolo en Grandes Ligas?

“Siempre he seguido a Manny Ramírez y también a Robinson Canó, ellos han sido mis peloteros favoritos

¿Cuál es la clave de tu éxito?

“Mucho trabajo, mucha dedicación y esfuerzo.Agarrarse de Dios y tirar para adelante’‘.