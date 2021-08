¿Qué pitcheo tendrían los Marlins si todos se mantuvieran saludables?

Leer más

Cuando se fueron las estrellas de Washington, quedó una como piedra fundacional del futuro. De pronto, Juan Soto se vio rodeado de nuevas caras, pero con el mismo deseo de brillar en lo más alto de las Grandes Ligas, como cuando ganaron la Serie Mundial en el 2019.

Este equipo de los Nacionales parece irreconocible. Entre ellos y los Marlins la batalla es por no terminar en el sótano de la División Este, pero la diferencia pudiera ser Soto. Para ser honestos, Miami no tiene un pelotero del calibre del dominicano, al menos no se ve en ninguna parte.