¿Se ha hecho tarde para que este lanzador de los Marlins gane el Novato del Año? Regresa el viernes en Miami

Trevor Rogers regresó oficialmente este jueves con los Marlins. Después de vivir una odisea familiar con sus dos padres enfermos de COVID y sufrir la pérdida de sus abuelos, el zurdo está listo para unirse a la rotación y se espera que lance este viernes contra los Filis en Miami.

El Candidato a Novato del Año no lanza desde el 31 de Julio y fue colocado en la lista de emergencia médica el 3 de agosto para que pudiera atender a su familia en esos difíciles momentos que prolongaron su ausencia durante un mes y le obligaron a pasar por un proceso de rehabilitación para volver a dotar a su brazo de la fortaleza necesaria.

Al momento de irse de la pelota activa, nadie dudaba de que Rogers iba con buen paso en la delantera por el galardón al mejor debutante en la Liga Nacional, pero Jonathan India y Vladimir Gutiérrez, ambos de los Rojos de Cincinnati, aprovecharon impulsos en agosto para pasarle en esa carrera.

“Sé que he tenido un gran año’‘, le comentó Rogers a The Miami Herald. “Estuve fuera un mes, con fortuna mi nombre aún estará en esa categoría. Pero si no, hice todo lo posible por ganarlo, tuve un gran año para ser mi primera temporada completa en Grandes Ligas’‘.

Si Rogers sale a trabajr este viernes, deberían quedarle mínimo cuatro aperturas en septiembre y quién sabe cuanto terreno recuperaría o si podría continuar con el tremendo paso que le llevó al Juego de las Estrellas en la primera mitad de temporada, cuando exhibió una efectividad de 2.45, con 129 ponches y 40 bases por bolas en 20 aperturas.

El zurdo sigue liderando a todos los novatos en promedio de carreras limpias, promedio de bateo en contra, ponches por cada nueve episodios, victorias para un jugador de reemplazo, pero no cabe duda de que todo dependerá de lo que suceda en estas últimas cuatro semanas.

Por el momento, los peces no contemplan limitar el trabajo de Rogers, quien suma 110 entradas de faena y su meta inicial de primavera era rebasar las 175. Después de dos sólidas salidas de rehabilitación en las Menores, el chico parece listo para reanudar su tarea.

Queda por ver, además, si el drama familiar -su madre estuvo entre la vida y la muerte en cuidados intensivos, pero sobrevivió- tiene algún efecto mental en su trabajo inmediato, pero el equipo confía en que Rogers es lo suficientemente fuerte para no ser afectado por eso.

“Esta organización ha sido increíble’‘, agregó Rogers. “Desde [el Director Ejecutivo Derek] Jeter, [la gerente general] Kim Ng, hasta [el manager Mattingly] Donnie. Todos mis compañeros de equipo me llamaron, me dijeron que tomara mi tiempo. Ha sido mucho dolor. Esta organización es una familia extendida. Realmente creo eso’‘.