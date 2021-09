Trevor Rogers no tiene nada que demostrar, a diferencia de otros que están bajo lupa en los Marlins

Durante cinco capítulos Trevor Rogers fue la mejor versión de sí mismo. Recordó a aquel joven zurdo que tomó las Grandes Ligas por sorpresa y ganó un puesto al Juego de las Estrellas y, de paso, solidificó su posición como un pilar para la próxima temporada.

Pero en el sexto apenas pudo sacar un out, aunque su defensa no estuvo nada bien, para que Rogers se fuera el martes en la noche con una derrota 7-1 y los Nacionales empataran la subserie particular que se decidirá este miércoles antes de que los peces disfruten de un día de descanso.

De cualquier manera, Rogers no tiene que probar nada en lo absoluto al alto mando del conjunto, porque sabe que el lanzador ha dado un paso de avance muy importante y junto a Sandy Alcántara son los caballos de una rotación que sí necesita seguridad de otras piezas como Pablo López o Eliéser Hernández, junto con Sixto Sánchez y Edward Cabrera.

Decir que Rogers estaba impresionante en esos primeros cinco tramos iniciales deja corta la palabra, porque con un ponche a Juan Soto llegó a 10 para igualar su mejor marca en Grandes Ligas que ya había alcanzado el 10 de abril ante los Mets en Nueva York, cuando superó en gran duelo a Jacob deGrom.

Parecía, incluso, que podría implantar una nueva marca, pero todo se vino abajo en el quinto cuando los Nacionales pisaron la goma en cuatro ocasiones y borraron una desventaja de una carrera producto de un cuadrangular del recién llegado Nick Fortes.

Con una efectividad de 2.67, Rogers se mantiene en consideración para el Novato del Año, pero sin duda se ha ido alejando debido a una mezcla de inactividad debido a problemas familiares y luego por un período de adaptación del cual ya parece estar saliendo.

Fortes, por su parte, se convirtió en el primer jugador de la historia de la organización que pega cuadrangular en sus dos juegos iniciales en Grandes Ligas, algo que le podría servir, porque los Marlins están evaluando a un trío de jóvenes receptores, donde él se incluye.

A pesar de esa batazo enorme, a Forte se le vieron debilidades defensivas al cometer varios passed balls y deberá trabajar bastante para subsanarlos y ganarse la confianza del equipo.

La posición detrás del plato es, quizá, la más preocupante para la organización, que probablemente salga al mercado en busca de refuerzo, pero jóvenes como Fortes tienen la posibilidad de impresionar a Derek Jeter y los que toman decisiones.

Esta historia fue publicada originalmente el 21 de septiembre de 2021 9:45 pm.