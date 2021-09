La rotación debe emocionar a la organización y a los fanáticos de los Marlins en el 2022

Pablo López progresa, pero ni él mismo sabe si será suficiente. El venezolano desearía lanzar al menos un par de aperturas antes de que la temporada cierre su escenario, aunque del lado de los Marlins no suenan como muy receptivos a complacerlo para no arriesgar nada en algo que ya no tiene sentido.

Desde el 17 de julio ha estado en la lista de lesionados debido a problemas en el hombro derecho, algo que debe frustrarlo, porque año tras año su Talón de Aquiles ha sido la incapacidad para mantenerse saludable durante períodos prolongados, a pesar de ha hecho todo lo posible por encontrar la solución.

Este invierno será otra estación de muchas reflexiones, de investigar y alterar sus rutinas para ver qué pudiera llevarlo a una posición donde se le puede ver cada cinco días en la lomita de los Marlins, sin tensiones ni preocupaciones, como parte de una rotación que ilusiona.

¿Cuál es la expectativa de que podrás volver antes de fin de temporada?

“Me siento bastante bien, vamos a ver que me dice el equipo. Seguimos con la proyección y puede que se me de la oportunidad. Si no puede ser por equis razón, lo importante es entrar a la temporada muerta, sabiendo que voy a estar saludable, sin preocuparme por los entrenamientos de primavera del próximo ano’‘.

¿Que significaría lanzar al menos en las últimas semanas?

“Me daría satisfacción, me alegraría poder participar en algunos juegos antes de que se acabe la temporada, pero yo entendería las circunstancias si no se puede. Por razones personales, tener paz mental, saber que terminé la temporada compitiendo, eso me traería mucha alegría’‘.

Has estado realizando sesiones de bullpen, ¿cuál es el próximo paso?

“Ya tiré un inning el otro día, ahora un bullpen. Nos vamos a sentar a discutir. No se cuál sería ese paso, quizá tirar dos innings’‘.

¿Cambiará tu rutina de entrenamiento en el invierno?

“No va a cambiar mucho, pero desafortunadamente como sucedieron las molestias en el brazo, voy a buscar algunos ajustes, ya ea un cambio en la rutina, cuando comienzo o cuando termino, en qué momento puedo intensificar los lanzamientos. Eso lo voy a discutir con los entrenadores. Tener una idea de qué puedo hacer’‘.

Desde que te conozco, tu preocupación es tener una temporada completa.

“Sueno con eso, esa es la meta: tener la salud para cada cinco días salir al montículo y darle a mi equipo 100 o 110 lanzamientos de calidad. Saber que sin importar el volumen, a los cinco días voy a estar recuperado para volver a lanzar. Ese es mi sueno. Voy a hacer muchas investigaciones, a tratar de conseguir lo que me permita hacer al menos 30 salidas sin perder potencia ni calidad’‘.

¿Lanzarás en Venezuela?

“Yo siempre pregunto a ver qué me dicen, pero hasta ahora nada’‘.

¿Cómo ves la rotación para el 2022?

“Muy bien. Sandy se ha establecido, Eliéser, Trevor, incluso yo mismo. Los Marlins nos han dado la oportunidad de competir. Nos hemos ido estableciendo, ganando confianza, nos apoyamos mutuamente. Para el 2022 van a venir muchas cosas buenas. Podemos flaquear en algún momento, pero los ajustes serán más rápidos. Eso debe emocionar a la organización y a los fanáticos de los Marlins’‘.

Esta historia fue publicada originalmente el 23 de septiembre de 2021 2:51 pm.