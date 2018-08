Sin tiempo para Miami, este entrenador cubano se marcha a Europa a vivir su sueño

Jorge Rubio no lo pensó dos veces. Cuando los ejecutivos de MTK Global le plantearon la posibilidad de marcharse a Londres a residir, el entrenador cubano habló con sus boxeadores y juntos tomaron la decisión de irse a la capital inglesa para prepararse y vivir, al menos por el momento.

A Rubio no solo le acompañarán los cubanos Neslán Machado, Enmanuel Guerra y Hairon Socarrás, sino que se le sumarán otros seis guerreros que la empresa inglesa desea que él desarrolle en el boxeo profesional. Como él mismo dice, ya no le quedará tiempo para Miami.

El técnico, que voló el miércoles a Europa, vive un dulce tiempo en su carrera y por eso dejó su gimnasio de la Florida en las manos del entrenador y amigo Roberto Norris, hasta nuevo aviso, que quién sabe cuando se produzca.

¿Cuánto tiempo estarás fuera de Miami?

“Cada vez estaré menos tiempo en Miami. Mucho menos. Tengo una tremenda oportunidad en el Reino Unido y siento que llega en el mejor momento de mi carrera. Me han ofrecido un gimnasio con un buen establo de boxeadores. No puedo decir que no. Me tengo que marchar. Estimo que estaré por aquí un par de semanas al año”.

¿Tan bueno es este pacto con MTK que tuviste que dejar a Campbell?

“Luke Campbell necesitaba un entrenador a tiempo completo. Mis compromisos con MTK no me habrían dejado atenderlo como él se merece. Pero seguimos siendo los mejores amigos del mundo. Quién sabe si alguna vez volvamos a reunirnos”.

¿Cómo describirías las atenciones de MTK?

“A cuerpo de rey, algo increíble. Todo lo que me han prometido lo han cumplido. Me han dado un gimnasio de primera clase. Incluso, me han dicho que si encuentro peleadores con deseos y talento, que yo mismo se los lleve. Este es una oportunidad tremenda para algunos por ahí”.

¿Qué viene ahora para Neslán Machado?

“Va a estar muy ocupado. Ya tiene dos victorias con MTK. Esperemos que pelee en octubre por un título europeo, pero es posible que el combate sea en América porque MTK se ha asociado con la compañía de Roy Jones Jr. Queremos que sea el main event en una de esas carteleras. Puede que también pelee en diciembre”.

¿Y Enmanuel Guerra?

“Vuelve en septiembre. Solo tiene 17 años, pero volvió locos a los ejecutivos de MTK con su buen debut por nocaut en Marbella. Después de esa primera victoria, se le abrirán muchas puertas. Queremos que tenga dos peleas más antes de finalizar el 2018. Me impresionó. MTK está arrebatado con él”.

Hairon Socarrás se va contigo.

“Sí, está decidido. Cuando él venga a combatir a Estados Unidos regresaremos, pero lo mejor de sus campamentos serán a mi lado. Hairon se acerca cada vez más a la meta de un título mundial”.

Me cuentas que tendrás seis boxeadores más.

“MTK ha firmado a dos kazajos y dos azerbaijanos, uno de ellos campeón olímpico, otro que fue plata en un mundial. Además de dos ingleses. No tengo tiempo para Miami. Aquí aprendí mucho y estaré agradecido a esta ciudad, pero Europa me da oportunidades que no se me dan aquí”.