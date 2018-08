Boxeador cubano se va allí donde las gradas tiemblan en busca de más ilusiones y triunfos

Neslán Machado creyó estar en medio de un terremoto. Cuando salió del camerino la algarabía de los londinenses era tal que el suelo parecía estremecerse. No por gusto hoy el Reino Unido es la verdadera Meca del boxeo. Y no por gusto el cubano voló el lunes para establecerse allá.

Después de dos victorias bajo el sello de MTK Global, el cubano -junto a su entrenador Jorge Rubio- proseguirá a partir de este martes en Londres su conquista del público inglés con la vista puesta en octubre y en un título europeo que podría abrirle ciertas puertas en el Viejo Continente.

Atrás quedaron los días en que Machado veía como su carrera no iba a ninguna parte, sin apoyo ni dirección. Días en que pensó que el boxeo se alejaba de sus puños y le obligaron a buscar otros trabajos para mantenerse.

Afortunadamente, eso es ahora parte de la anécdota de su vida.

Suscríbase

¿Cómo ha sido la experiencia con MTK?

“Perfecta. Lo que siempre pensamos que iba a ser. Es una compañía grande que nos ha encaminado la carrera. Nos han prometido peleas y nos han dado las peleas. Ya lo tienen todo listo para mi regreso y creo que el próximo combate será por un título europeo. Han cumplido su palabra”.

Sufrías mucho la inactividad, ¿cómo valoras el cambio?

“Todo boxeador quiere que su carrera se mantenga en activo. Por mí que me den todas las peleas posibles. Si continuamos este ritmo de preparación, vamos a estar bien. Yo me molestaba cuando veía que no peleaba, ahora no quepo en la ropa de contento”.

Sé que tuviste que trabajar para mantenerte y tu carrera peligró…

“Esa seguridad que nos ofrece MTK desde todo punto de vista significa mucho. Nos da la oportunidad de dedicarnos ciento por ciento al entrenamiento y con la realidad de la pelea. Antes entrenaba pero se caían las peleas. Esta gente sabe cómo hacer las cosas y están pendiente de uno”.

¿Qué te han dicho de tus dos peleas?

“Están contentos. Ya hablan de títulos. Sé que debo corresponder los esfuerzos de ellos con el mío en los entrenamientos y con resultados en el ring. Pero la motivación es más fuerte que nunca. No puedo quejarme”.

¿Cómo llevas el tema de vivir lejos de Miami?

“Me afecta y no me afecta. Estoy lejos de mi familia, pero lo estoy haciendo por ellos. Este alejamiento ahora que estoy joven debe revertirse en beneficio para la gente que más quiero en un futuro no muy lejano. Todo lo que hago es por mi familia”.

Por suerte tienes a Rubio contigo…

“Eso me quita un poco la nostalgia, porque el es mi familia. Desde chiquito me tiene y me seguirá teniendo”.

¿Qué te ha llamado más la atención de Inglaterra?

“El público. El de Miami es bueno, pero no hacen tanta bulla como los ingleses. Esa gente son súper fanáticos del boxeo. Te apoyan a ti y al contrario por igual, le gritan a todos y en las gradas parece que la tierra tiembla. Pero a mi gente de Miami siempre los llevaré en mi corazón. Voy a sacar la cara por mi gente”.