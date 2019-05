No somos tan tontos como para decirle que no a $5 millones, revela entrenador de Luis Ortiz

¿Que pasó realmente entre Joshua y Luis Ortiz? En una batalla de acusaciones cruzadas las medias mentiras suelen ir de la mano de las medias verdades, nublando el entendimiento de lo real. Esto puede aplicarse al fallido intento de colocar a Luis Ortiz delante de Anthony Joshua. Up Next × SHARE COPY LINK En una batalla de acusaciones cruzadas las medias mentiras suelen ir de la mano de las medias verdades, nublando el entendimiento de lo real. Esto puede aplicarse al fallido intento de colocar a Luis Ortiz delante de Anthony Joshua.

Quizá nunca sepamos la verdad. En una batalla de acusaciones cruzadas las medias mentiras suelen ir de la mano de las medias verdades, nublando el entendimiento de lo real. Esto puede aplicarse al fallido intento de colocar a Luis Ortiz delante de Anthony Joshua.

Germán Caicedo, entrenador del pesado cubano lo entiende bien, pero eso no va a impedir que diga su verdad y defienda a su boxeador a capa y espada, ante el barraje informativo que sale del promotor de Joshua, Eddie Hearn.

Por ahora, Caicedo y Ortiz van a estar pendiente de la pelea entre Dominick Breazeale y Deontay Wilder, porque la revancha contra el campeón del Consejo Mundial pudiera estar más cerca que nunca.

Eso de los $5 millones, ¿quién sabe?

¿Qué sacas de toda esta historia?

“Ahí no hay nada. Son ellos hablando solos. Ese es Eddie Hearn hablando consigo mismo y pensando que Luis le está respondiendo. Eso es mentira todo, que no quisimos la pelea, que la dejamos caer. Sí se habló una vez y se le dijo, manda un contrato, ¿tú lo has visto?’’.

¿Nunca hubo contrato en firme?

“No, no ha mandado contrato y no tenía intención de mandarlo. El de verdad no quería la pelea y no lo culpo. Cuatro semanas para prepararse para un zurdo que pega, que boxeo. Mejor hubiera dicho que no le daba el tiempo para prepararse para Ortiz. Lo mejor hubiera sido decir que vamos a darle una oportunidad a Ortiz con 10 semanas’’.

Todo se ha puesto muy turbio.

“Nunca se va a saber si están mintiendo ellos o nosotros, pero ¿por qué no vamos a tomar cuatro, cinco o seis millones de pesos o lo que sea? Tampoco somos come…’’.

¿Qué te parece Andy Ruiz como reemplazo de Miller?

“Es mejor que Baby Miller, definitivamente. No sé si le va a aguantar las manos. Miller lo habría hecho, porque estaba tomando de todo y con suerte le ganaba, pero Ruiz es un boxeador de verdad. Que pelea. Es verdad que no está fuerte, tiene poco tiempo, pero por un rato hará buena pelea’’.

Con Luis hubiera sido un espectáculo tremendo.

“Desafortunadamente, Luis ha progresado de ser un boxeador al que nadie quería enfrentar a uno que todos necesitan para hacerse un nombre, para ratificar su título de campeones. Wilder ya lo hizo. Joshua necesita a Luis para pelear con Wilder. Pensaban que Luis se iba a poner viejo, pero está como el vino, mejor con más edad’’.

¿Crees que todavía se puede hacer Joshua vs. Ortiz en unos meses?

“Por qué no. Lo principal es que se negocie de buena fe y que tengan de verdad ganas de hacer la pelea. Si tu no mandas un contrato y se firma, ¿de qué estamos hablando? Tú puedes mencionar $20 millones, pero eso sin una firma de qué me sirve?’’.

¿Cómo ves la pelea de Breazeala vs. Wilder?

“Eso va a durar tres asaltos. Mi pupilo Carlos Negrón le estaba dando por todas partes a Breazeala. Pasó que Negrón venía de una inactividad muy grande y no tiene esa gran pegada. Wilder le va a meter el uno-dos por la cabeza y él no se va a acordar de donde está’’.

¿Y la revancha Ortiz vs. Wilder?

“Estamos ahí. Walder sabe que queremos la revancha y él ha dicho que si sale todo bien, por qué no. Wilder sabe que esta es una súper pelea. Tengo esperanzas de que se de’’.

En su última pela, el público en Nueva York coreaba el nombre de Luis.

“Eso ha pasado en las últimas cuatro peleas, nos dan ovaciones, gritan su nombre. Cuando eres sincero, te respetan; cuando vienes a pelear y te entregas, te respetan. Si le ganan es por boxeo, pero Luis viene a trabajar, a arrancarle la cabeza a cualquiera’’.