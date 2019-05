El Pequeño Gigante ya se encuentra en Miami para su segundo debut ante los cubanos

Joahnys Argilagos, listo para la conquista de Miami El Pequeño Gigante ya se encuentra en Miami para su segundo debut. El boxeador cubano Joahnys Argilagos llegó a esta ciudad para participar en la velada de este viernes en la noche que tendrá lugar en el Domo Blanco del Miccosukee Resort and Gaming. Up Next × SHARE COPY LINK El Pequeño Gigante ya se encuentra en Miami para su segundo debut. El boxeador cubano Joahnys Argilagos llegó a esta ciudad para participar en la velada de este viernes en la noche que tendrá lugar en el Domo Blanco del Miccosukee Resort and Gaming.

Procedente de Houston, Argilagos confesó sentirse emocionado de llegar a la capital de los cubanos en los Estados Unidos y la segunda con más compatriotas en el mundo después de La Haban.

“Es un sueño estar aquí con la gente mía y sé que muchos van a apoyarme este viernes en una noche de buen boxeo’’, apuntó Argilagos, quien combate en las 115 libras. “Miami es como un misterio para muchos en Cuba. No lo dicen todo y lo que dicen no siempre es real. Aquí, que mi deseo es no decepcionar a nadie’’.

Para su segunda presentación profesional, Argilagos enfrentara al nicaragüuense Juan Centeno (3-2-1, 1 KO), quien sale de su país por primera vez para pelear en los Estados Unidos y no lo tendrá nada fácil ante una de las grandes promesas del boxeo cubano.

El debut de Argilagos se produjo el 3 de mayo en Houston, cuando superó por decisión mayoritaria a Josué Morales en un combate de seis asaltos, donde exhibió velocidad de manos y piernas, y recibió un apoyo importante de alguien del público: Erislandy Lara.

“Fue muy importante para mí romper el hielo, porque anteriormente se me habían caído varias oportunidades de debutar por razones ajenas a mi voluntad’’, agregó Argilagos, de 22 años. “Quizá estaba un poco ansioso, pero ahora vengo muy concentrado para mostrar mejor mis habilidades’’.

A pesar de todo, Argilagos demostró una excelente preparación física y el empuje que podría llevarle lejos, ahora que rompió el impasse y comenzó su trayectoria en el pugilismo de paga.

Campeón mundial amateur, medallista de plata panamericana, bronce olímpico, Argilagos ha llegado con una excelente edad -22 años- para labrar su propio destino y evitar, en lo posible, los errores de otros compatriotas suyos.

Desde que los organizadores supieron de la disponibilidad y el deseo de Argilagos de combatir en Miami, no dudaron en contactarlo y ahora es una de las principales atracciones de ese programa.

“He recibido muchas llamadas y mensajes de cubanos que me dan aliento y dicen que me irán a ver’’, exclamó Argilagos, quien este jueves estará en el pesaje previo al combate en el Miccosukee. “Quiero mostrar por qué me dicen El Pequeño Gigante, quiero lucir grande para todos mis cubanos y decirles que aquí hay un campeón mundial’’.