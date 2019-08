Pedro Díaz espera tener un futuro rey de los pesos pesados con un gigante croata

Pedro Díaz: la división máxima vive in Renacimiento Filip Hrgovic, un croata que se preparó en la Capital del Sol bajo las órdenes del respetado profesor Pedro Díaz, este sábado defiende su faja internacional del Consejo Mundial del Boxeo en Hermosillo, México, Up Next × SHARE COPY LINK Filip Hrgovic, un croata que se preparó en la Capital del Sol bajo las órdenes del respetado profesor Pedro Díaz, este sábado defiende su faja internacional del Consejo Mundial del Boxeo en Hermosillo, México,

Miami se ha convertido en un centro importante para los pesos máximos. Con sus múltiples gimnasios y sus buenos entrenadores, la ciudad se ha convertido en un vórtice para una división que revive y genera una atención mediática y financiera como hacía mucho no se veía.

Uno de ellos es Filip Hrgovic, un croata que se preparó en la Capital del Sol bajo las órdenes del respetado profesor Pedro Díaz y que este sábado defiende su faja internacional del Consejo Mundial del Boxeo en Hermosillo, México, frente al local Mario Heredia.

“Filip Hrgovic es uno de los grande boxeadores jóvenes, de los grandes talentos de la división pesada’‘, comentó el cubano Díaz, sobre el guerrero croata. “Es un boxeador muy seguido, muy carismático, con alta frecuencia de boxeo, rápido, alto. Es un medallista olímpico que peleó con tres cubanos en los amateurs y a los tres les ganó. Es un gran competidor’‘.

Hrgovic venció al cubano Lenier Pero en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Rió de Janeiro 2016, pero cayó en semifinales ante el eventual campeón de la cita, el francés Tony Yoka, en una pelea muy cerrada.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Ahora, quiere parte del pastel de la división pesada que vuelve a disfrutar del prestigio, la atención y la compensación financiera en el boxeo, especialmente tras el retiro de los hermanos Vitali y Wladimir Klitschko, quienes dominaron su categoría por más de una década.

“La pesada es una división que se ha fortalecido enormemente en los últimos tiempos’‘, agregó Díaz. “Vemos mucho talento, mucha calidad, mucho futuro. Hay muchos jóvenes, aunque los pesos grandes se desarrollan más tardíamente. Cada día hay más expectativa, con peleas muy competitivas’‘.

Entre esos nombres que buscan un lugar bajo el sol se encuentra el otro medallista de bronce de Río de Janeiro -y también de Londres 2012- el kazajo Iván Dychko, el surinamés Tyron Spoong, el cubano Frank Díaz, los cuales entrenan en Miami junto al consagrado Luis Ortiz.

Miami no había sido tan importante para la división de los gigantes desde que Muhammad Alí se estableciera en el legendario Gimnasio de la Calle 5ta en la playa, bajo la dirección de Angelo Dundee a principios de la década de los 60 del siglo pasado.

Todos estos aspirantes a la gloria se una a un movimiento que advierte una nueva era en la categoría máxima junto al propio Yoka, Efe Ajagba, Daniel Dubois, Joe Joyce, Jermaine Franklyn y el propio Pero, quien está haciendo carrera en Alemania.

DOS PREGUNTAS A PEDRO DIAZ

¿Quién gana la revancha entre Ortiz y Deontay Wilder?

“La primera pela fue muy competitiva, muy buena, pero espero y confío en el talento de Ortiz, de su entrenador Germán Caicedo y todo su equipo de trabajo. Siempre le irá a Ortiz, pero esta pelea tendrá a todo el mundo levantado de sus asientos. Pero le voy a Ortiz’‘.

¿Quién gana la revancha entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua?

“Pelear contra un mexicano siempre trae una gran expectativa. Yo todavía no he visto un mexicano que no se entregue por completo, que no vaya a buscar la victoria. Creo que la rapidez, el talento y el coraje de Ruiz harán la diferencia’‘.

LA NUEVA ERA QUE SE AVECINA EN LOS PESADOS

Filip Hrgovic, Croacia

Tony Yoka, Francia

Joe Joyce,Inglaterra

Daniel Dubois, Inglaterra

Nathan Gorman, Inglaterra

Otto Wallin, Suiza

Junior Fa, Nueva Zelanda

Jermaine Franklin, Estados Unidos

Efe Ajagba, Nigeria

Evgeny Romanov, Rusia

Frank Sanchez, Cuba