Este guerrero cubano quiere llegar a 20 triunfos cueste lo que cueste, pero corre un riesgo grande

Jorge Romero no solo abraza la posibilidad de pelear fuera del país, sino que la prefiere. El boxeador cubano (15-0, 11 KO) regresa al ring este 4 de octubre en México, nación en la que ha combatido ya en par de ocasiones y en la cual le encantaría seguir mostrando sus talentos.

El habanero enfrentará al azteca Alex Rangel (17-10, 11 KO) y espera acercarse a las 20 victorias, una cifra que reviste capital importancia para él y su equipo de trabajo, como si se tratara de un horizonte alcanzable que cambiaría todo en su carrera.

Romero va confiado en el trabajo de Mundo Boxing y su grupo de profesores que han reconstruido su cuerpo y aumentado su capacidad de pegada. Comentarista de boxeo en DAZN, México saludará una vez más a esta promesa del pugilismo de la mayor de las Antillas.

¿Te gusta pelear tanto fuera del país?

“Lo primero de todo es tener actividad, esta va a ser la cuarta pelea que tenemos en la temporada y estamos viendo la posibilidad de regresar al sur de la Florida a principios de noviembre, pero ahí que estar en movimiento y por eso vamos a México. Será mi tercera pelea allí. Vamos a seguir ganando experiencia y mejorando el record’‘.

Algo se aprende de pelear en casa del contrario, en ambiente hostil.

“La verdad, me siento más cómodo muchas veces cuando peleo fuera de mi casa. Cuando peleas acá sientes mucha responsabilidad sobre tus hombros. Quieres quedar bien con mucha gente y tú mismo te pones mucha presión. Ante el público contrario no siento tanta presión y a la vez sientes que debes ganar por nocaut para evitar riesgos. Es una sensación interesante’‘.

Pero en tu última pelea en casa luciste mejor que nunca.

“Ese es el cambio que estaba buscando al unirme al equipo de Mundo Boxing. Hemos trabajado mucho en la fuerza, he crecido en musculatura y me siento más confiado. Además, aprendo mucho de la experiencia de Yordanis Despaigne y Pedro Díaz. Tenemos buena química’‘.

¿Cuál es el objetivo final con Mundo Boxing?

“Con ellos se puede lograr lo que uno se proponga, porque te dan todas las herramientas para llegar. Depende entonces del boxeador, de cuanta hambre y necesidad tenga para seguir subiendo. No siempre tienes a manos esas herramientas de un equipo tan completo, donde lo miden todo: lo físico, lo mental, la nutrición, la salud. Queda por uno’‘.

¿Que significaría llegar a 20-0 en tu record?

“Las 20 victorias son una meta que mi equipo de trabajo y yo nos hemos trazado. Es importante hoy día, como se está viviendo este negocio, contar con un buen record. No he firmado con ninguna promotora, y no me han faltado ofertas, hasta que llegue a ese número de triunfos’‘.

Sé que estuviste hace poco tentado a firmar con una empresa bien grande.

“Sí, sé que es riesgoso lo que estoy haciendo, porque puedo perder y con una derrota ya no vales igual. Si avanzas 10 pasos, con una derrota retrocedes 12. La palabra invicto vale mucho, así que estoy corriendo un riesgo, pero lo estoy afrontando con fe y disciplina’‘.

Diríamos que negociarías entonces en una mejor posición.

“Es lo que queremos. Recuerda que yo no fui campeón olímpico ni vine con un gran record amateur y me ha costado mucho trabajo abrirme paso y crearme una afición. Cuando llegue el momento de negociar quiero que me miren de tú a tú, no que me están mirando por encima del hombro’‘.

¿Cómo ves el momento del boxeo cubano?

“Para mí es espectacular. Lo que estamos viviendo es muy positivo. Ahora hay mucha colaboración, siguen entrando figuras. Lo de Robeisy Ramírez es algo pasajero, tiene mucha calidad y va a recuperarse’‘.