Tiene 18 años y espera ser campeón a los 24. Conoce a este debutante cubanoamericano en el ring

Frank Díaz siente la emoción del primer momento. El 25 de octubre este chico nacido en una familia cubana de Hialeah subirá al cuadrilátero para inaugurar su carrera en el pugilismo de paga como parte de una cartelera de la promotora MR Boxing en el Reciento Ferial de Miami-Dade.

Durante años se mantuvo a la sombra de otros grandes en el gimnasio del profesor Jorge Rubio, pero siente que posee las herramientas para brillar en un momento donde el boxeo se cotiza al alza para aquellos guerreros que vencen y gustan. El cree estar o que estará en ese grupo.

Rubio habla de él y le brillan los ojos, porque considera tener un diamante que con el pulimento justo habrá de encandilar a los fanáticos y expertos que pueban el deporte de los puños. La primera prueba viene, entonces, y luego sacaremos cuentas y conclusiones.

¿Qué sientes a días de tu debut profesional?

“Me siento muy orgulloso. Es mi primera pela profesional y estoy listo para demostrarles a todos lo que sé y puedo hacer encima del ring. No veo que llegue la hora de comenzar a pelear’‘.

¿Cómo te iniciaste en el boxeo?

“Mi padre fue el que me llevó a un gimnasio de boxeo y de ahí me fue gustando más y más. Digamos que todo comenzó a los siete años. Mi papá comenzó a buscar gimnasios y dimos con Jorge Rubio con quien tenemos una química muy buena’‘.

¿Qué has aprendido con Rubio?

“Todo lo que tengo, mi técnica, mi estilo. Para mí es uno de los mejores y siempre trato de aprender de todo lo que me dice. Sé que todavía me falta mucho por aprender a su lado, pero con el tiempo iré ganando experiencia’‘.

¿Cómo te describirías a ti mismo?

“Me gusta usar la inteligencia, poner en práctica mi estilo. No me gusta coger mucho golpe, pero me gusta contraatacar y sé utilizar la agresividad cuando sea necesario’‘.

¿Qué boxeador te inspira?

“Cuando era mucho más joven imitaba a Guillermo Rigondeaux. Entrenábamos juntos y siempre seguía todo lo que hacía en el ring. Ahora me gusta mucho Canelo Alvarez y Errol Spence Jr.’‘.

¿Qué recuerdas en especial de Rigondeaux?

“El siempre me decía que le pegara duro a los sacos, porque después tendría que pegar duro de verdad a los rivales. También me decía que no podía perder el enfoque para las peleas’‘.

El debut siempre se recuerda, ¿qué esperas del 25 de octubre?

“Primero que mis amigos y familiares, especialmente mis padres, que me han ayudado se sientan orgullosos de mí. También dejar en claro que estoy aquí para ganar, para ser campeón. Quiero darlo todo en el ring’‘.

Tienes 18 años, ¿para cuando te ves campeón del mundo?

“A los 24 o 25. Estaré maduro y listo’‘.