El demonio está de regreso. Guillermo Rigondeaux contempla la vuelta al ring antes del fin de año

Guillermo Rigondeaux presiente el momento de volver al ring. El campeón de las 118 libras sigue preparándose para cuando llegue la llamada de sus representantes que debe ocurrir tan pronto como en las próximas semanas y antes del final de diciembre.

Quizá esta pelea no sea tan rigurosa como él merece, pero Rigondeaux sabe que el coronovirus lo ha afectado todo y espera que el 2021 le traiga oponentes superiores que le permitan acrecentar su legado, ahora que está en los capítulos finales de su carrera.

Pero el cubano ya está acostumbrado a las demoras entre pelea y pelea. En el pasado se cansaba de retar a otros coronados o guerreros de importancia y todos le dieron la espalda en las 122 libras. Ahora que campea en las 118, teme que suceda lo mismo.

¿Cuando regresas al ring?

“Muy pronto. Parece que finalmente apareció algo para mí. No sé si es noviembre o diciembre, pero sí puedo asegurar de que pelea antes de que finalice el 2020. Sé que muchos por ahí están esperando mi regreso al ring, pero creéme que nadie quiere pelear más que yo’‘.

¿Cómo te has mantenido en forma?

“Tu me conoces y sabes que vivo en el gimnasio. Con pelea o sin pelea, entrenar es parta de mi rutina diaria. no pasa un día en que no esté corriendo o haciendo algo en los gimnasios de Miami. No puedo estar parado, tenga o no tenga pelea. Mi vida es el entrenamiento’‘.

¿Qué te parece el regreso del boxeo hasta ahora?

“Sin público es un poco aburrido, pero es lo que toca y creo que debemos salir a hacer nuestro trabajo en lo mejor posible, mientras esperamos que todo mejore y la gente pueda regresar a ver el boxeo en vivo. Ya una vez te dije que yo peleo hasta en el patio de mi casa. Para los tiempos que corren las cosas van saliendo bien’‘.

La gente quiere verte en peleas importantes, con nombres grandes, ¿vendrán?

“La división está bastante buena, pero la pregunta es, ¿quién quiere pelear conmigo en 118?. Esa es la gran incógnita, pero espero que aparezcan oponentes. Lo que deben preguntarse los aficionados qué es lo que piensan los otros de pelear conmigo’‘.

¿Cuál es el mensaje para todos esos guerreros de las 118 libras?

Que el demonio está de regreso. Que estoy listo para pelear en el momento y lugar que me digan y que nada ni nadie me va a parar. Sigo teniendo la misma hambre de gloria del primer día. No quiero ilusionarme y prefiero esperar por esos rivales’‘.