Venció a un enemigo invisible y ahora este púgil cubano busca superar a uno de carne y hueso en Miami

Tras vencer a un enemigo invisible, Joahnys Argilagos se prepara para una batalla contra uno de carne y hueso. El cubano retorna este sábado en una velada de M&R Boxing Promotions que tendrá lugar en Mediapro, una instalación ubicada en Medley, en la 7331 NW, 74 st. Miami, Florida, 33166.

Argilagos se medirá al mexicano Samuel Gutiérrez (16-27-6, 6 KO) después de unos meses en que sufrió los fuertes embates del coronavirus antes de regresar al gimnasio del profesor Pedro Roque, junto con otros compatriotas como Yuriorkis Gamboa y Jorge Romero.

Doble campeón mundial amateur, Argilagos (4-0, 2 KO) espera recuperar el tiempo perdido y caminar por un carril acelerado, porque tiene varias puertas dispuestas a abrirse. Pase lo que pase, este 2020 no lo olvidará por el resto de su vida.

¿Qué sientes al saber que vuelves al ring?

“Una gran felicidad, porque en todos estos meses de pandemia nunca perdí la fe de que el regreso se produciría en algún momento. Han sido meses complicados, pero el sacrificio ha valido la pena. Ahora solo queda salir a buscar la vicroria este sábado y luego ir por más’‘.

Por otra parte, es un regreso a Miami.

“Es muy emotivo. Miami es nuestra casa. Por otra parte, aunque sea una cantidad limitada, va a ser muy importante sentir el calor del público. Soy de los que piensa que el apoyo de la gente es muy importante para sacar un extra encima del cuadrilátero’‘.

Sé que caíste bajo el coronavirus.

“El virus me golpeó fuerte. Me dieron decaimientos, escalofríos, perdí el paladar. Estuve tres semanas en casa, aislado, recuperándome. Créeme que no fue fácil. Tarde algo en recuperarme y aún así, cuando todo pasó, quedaron secuelas. No te voy a decir que estoy a un ciento por ciento en mi recuperación, pero ya me siento mejor, al punto que acepté esta pelea. Es un riesgo a tomar’‘.

¿Y no temes correr ese riesgo?

“No, no tengo temor. En los entrenamientos, en los sparrings que hemos hecho me he sentido bien preparado. De vez en cuando siento algo en las piernas y me doy cuenta de que es algo que dejó el coronavirus, pero confío en que todo saldrá bien este sábado’‘.

Después de este sábado, ¿se mantiene el plan de una pelea fuerte este 2020?

“Sí, totalmente. Fíjate, esta pelea del 17 de octubre no será fácil. Es un mexicano con mucha experiencia, que me va a exigir bastante, pero no quiero nada regalado.. En noviembre o diciembre vendrá algo todavía más complicado’‘.

¿Cómo contemplas el 2021?

“Tenemos buenos planes y con el favor de Dios esperemos que todo salga bien, pero este sábado es un punto de partida, un relanzamiento de mi carera y espero que todos los que puedan ir o los que sigan la pelea en redes sociales valoran en qué momento me encuentro