A mí se me dan mejor las revanchas, solo me queda una para vengar la derrota, afirma el Gallito de México

El Gallito está listo para clavar sus espuelas en el ring. Tras un largo período de inactividad, Juan Francisco Estrada regresa este viernes (DAZN) en Ciudad de México para defender su faja de las 115 libras ante su compatriota Carlos Cuadras en una revancha luego de un triunfo muy cerrado.

Y para seguir con el tema de la revancha, esa misma noche y en el mismo lugar también combate Román González con la ilusión de volver a chocar contra Estrada después de una pelea en el 2012, donde Chocolatito llevó la mejor parte, aunque el mexicano no era el boxeador que es hoy.

Ubicado entre los 10 mejores libra por libra del planeta, Estrada resume eso que suelen llamar un boxeador total, capaz de desatar la tormenta o de combatir bajo presión. De verlo una vez en el cuadrilátero será un regalo para los aficionados. Contemplarlo de nuevo contra González habrá de ser un privilegio.

¿Cómo llevaste estos meses de inactividad?

“Va siendo como un año y dos meses que no peleo. Han sido meses buenos y malos. En diciembre tuvo una operación en la mano y tuve tiempo para recuperarme, pero en cuanto al mundo del boxeo, sufrió mucho con esto del COVID-19. El boxeo sin público es diferente. Vamos a volver este viernes con todo, con una gran preparación’‘.

¿Qué tipo de Cuadras esperas? La primera pelea fue muy cerrada...

“Esa fue una gran pelea, como dices cerrada. Sabemos cuál fue el motivo. Estuvimos un poco lesionados, la preparación para esa pelea no fue la mejor. No quiero usar pretextos, pero el resultado habría sido diferente de haber estado mejor entrenado. Para esta estoy al 100 por 100. Si llega a ganarme es porque es mejor que yo. Estoy enfocado en la revancha, que siempre se me hacen más fáciles’‘.

¿Lo dices con la vista puesta en Román González o Rugnvisai?

“Yo tengo tres derrotas. Ya vengué dos. En la primera me quitó el invicto el zurdito Sánchez, la segunda fue contra Román González y la tercera con Rungvisai. La única que me falta vengar es contra Román González. Ya van ocho años y no se ha dado. Esperamos esa revancha’‘.

¿Cuánto ha cambiado este Gallito de aquel que perdió con Chocolatito?

“Soy muy diferente. Tengo más experiencia. Aquella fue mi primera pelea en los Estados Unidos, mi primera pelea de campeonato contra el mejor libra por libra en ese entonces y en un peso que no era el mío. Tomé el riesgo por la posibilidad del título. Fue una gran pelea y por eso mucha gente quiere la revancha. Una segunda será mejor’‘.

¿Y cuán diferente es este González de aquel contra el que perdiste?

“Le han pasado cosas buenas y malas. Viene de ser noqueado contra Rungvisai. Creo que esa experiencia nos ha beneficiado a los dos. Somos campeones, Creo que ambos estamos en un mejor momento. Todo eso, las altas y bajas, harían de la revancha una mejor pelea’‘.

¿Qué significar estar entre los 10 mejores libra por libra?

“Me siento feliz, porque eso indica que ha valido la pena todo el trabajo que hemos hecho. Yo empecé a boxear a los nueve años y ha sido un trabajo de mucho sacrificio y entrega. Son metas que hemos cumplido con mi entrenador Flor Caballero. Agradezco a mi empresa, Zanfer, por todo lo que me ha apoyado. Estar entre los primeros 10 es algo que me enorgullece’‘.

Digo que eres uno de los pocos con eso que suelen llamar Boxeo Total.

“Me considero un boxeador completo, sin menospreciar a ningún boxeador o campeón. Como salgan ellos encima del ring, así salgo yo. A veces me siento capaz noquearlos rápido, pero a veces no lo hago. Soy fajador y estilista, respondo en dependencia de como salga el rival’‘.

¿Y en el caso de Cuadras este viernes?

“Quiero hacer algo diferente, quiero buscar el nocaut a como de lugar. Hace dos días le dije a Cuadras que no estuviera como un corre caminos, porque a él le gusta mucho moverse encima del ring. Ojalá que se plante en el medio del cuadrilátero para que la pelea sea bonita’‘.

Después de Cuadras y González, ¿cuál es la última meta?

“Tengo 30 años, he sumado tres campeonatos. Mi sueño como boxeador es quedar en la historia como Julio César Chávez, como Juan Manuel Márquez, como Manny Pacquiao. Si supero a Cuadras y González, me gustaría unificar contra otro campeón y por qué no, subir al peso gallo. Pero ahora el enfoque está en este viernes, en vencer a Cuadras’‘.