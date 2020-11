Era un monstruo en peleas callejeras. Ahora quiere hacer historia para Cuba en el boxeo a mano limpia

ULYSSES DIAZ pelea este 13 de noviembre cuando combata en el Hotel Intercontinental de Miami en el brutal circuito de Bare Knuckle Fighting Championship. JORGE EBRO

Ulysses Díaz alguna vez fue un monstruo en las peleas callejeras. Con reputación de tipo duro, al que no podías mirar atravesado, este guerrero de Miami incluso fue a prisión por intercambiar golpes en ambientes difíciles contra otros personajes de cuidado.

Hoy Díaz es una persona afable y bondadosa, pero mantiene su bravura cada vez que sube a un ring de boxeo, a una jaula de MMA o, como sucederá este 13 de noviembre cuando combata en el Hotel Intercontinental de Miami en el brutal circuito de Bare Knuckle Fighting Championship.

El cubano enfrentará a Donelei Benedetto en su segunda pelea a mano limpia, pero con la vista puesta en la historia. Su meta es ser el primer campeón ligero pesado nacido en Cuba. De modo que aquel pasado turbulento habrá de ayudarlo ahora de la mejor manera posible.

Segunda pelea en Bare Knuckle, ¿qué ha cambiado de aquella a esta?

“El entrenamiento ha sido más intenso. Ya sabemos de que va Bare Knuckle que tiene un poco de boxeo sucio, ciertos movimientos y agarres, pero ya vamos dominándolo todo con la ayuda del profesor Orlando Cuéllar, que es uno de los mejores entrenadores del mundo’‘.

Entonces, ¿ya estás adaptado por completo?

“Me he adaptado bastante. Este es un boxeo violento, donde no hay estudio porque son rounds de dos minutos, pero yo vengo de la calle, me he criado a golpe puro. Es algo que viene conmigo de mi pasado. He peleado a mano limpia toda una vida y estoy listo para esto’‘.

¿Qué esperas de este combate?

“Respeto a todos mis oponentes. Ya el hecho de subir a un ring de boxeo o a una jaula de Artes Marciales Mixtas es algo a tomar en cuenta, porque requiere una cuota enorme de valentía y coraje. De todos espero que vengan a pelear, a entregarse por completo para ganarme’‘.

Peleas boxeo normal, Bare Knuckle, grappling, estas en todo...

“Pelear está en mi sangre, las Artes Marciales completas me fascinan. Como me conocen y saben quién soy y lo que ofrezco, pues me llaman de distintos circuitos y yo no le digo que no a ninguna oportunidad. Siempre que sea enfrentarme a un oponente, lo mismo da que con guantes o sin guantes, arriba o en el suelo, pero el boxeo y el Bare Knuckle me gustan más que nada’‘.

¿Es muy difícil cambiar de un boxeo a otro?

“Para mí ya es algo natural. Es algo que la mente comunica a las manos. Pero lo importante es la preparación previa y eso lo tengo con Cuéllar a mi lado, que traza la estrategia en dependencia del tipo de boxeo que tengamos por delante. El sabe que tecla tocar para ponerme a punto de fuego’‘.

¿Cuál es la meta en Bare Knuckle?

“Quiero ser campeón mundial en esta modalidad. Para eso me sacrifico. Tengo un orgullo grande, porque soy pionero de Bare Knuckle y estaré en los libros de historia. Pero quiero mucho más. Con la ayuda de Dios seré el primer campeón mundial ligero pesado de Bare Knuckle’‘.

¿Qué significa pelear en Miami?

“Lo más grande del mundo. Pelear delante de mi gente me estimula y saca lo mejor de mí. La última pelea fue en Fort Lauderdale, ahora que es aquí vas a ver hasta gente afuera esperando por el resultado’‘.