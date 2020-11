Batalla ente un nica y un mexicano cerrara temporada de promotora de Miami

Melvin López es una de las puntas de lanza de M&R Boxing Promotions. Este viernes el nica enfrenta a León Benítez, un guerrero mexicano.

Melvin López es una de las puntas de lanza de M&R Boxing Promotions. Este viernes el nica enfrenta a León Benítez, un guerrero mexicano en lo que será el cierre de temporada para él en lo particular y para su empresa en general en una velada que contará con asistencia limitada de público y tendrá lugar en M Plus Studio en Hialeah.

A pesar de los meses de pandemia, esta será la tercera presentación de este joven púgil centroamericano que muy pronto espera ir por una corona del mundo en el peso gallo para seguir la excelente tradición de boxeo de una tierra que ha dado grandes campeones.

No ha sido un tiempo fácil alejado de su familia en Miami, pero López entiende que este sacrificio de ahora valdrá la pena en el futuro, aunque primero deberá sortear a un oponente que vendrá a darlo todo y a buscar el mismo camino a la gloria que pretende el de Nicaragua.

¿Cómo ha sido la preparación para esta pelea?

“La preparación ha sido contundente, la mejor con mi entrenador Osmiri Fernández. No nos podemos confiar. Sabemos que no hay rival pequeño en este mundo del boxeo. Ya estamos en la recta final para lo del peso, pero estamos enfocados ciento por ciento. Todo controlado’‘.

Una pelea entre un nica y un mexicano es fuego asegurado...

“Los mexicanos, sea el que sea, siempre son aguerridos, fuertes. De ahí que hayamos hecho un trabajo muy fuerte sin dejar nada a la casualidad. Además, los nicaragüenses también nos entregamos por completo encima del ring. En lo individual, con mi estilo de pelea puedo sacar ventaja en el combate’‘.

¿Qué has estudiado de tu rival?

“La verdad es que no he visto mucho de él. Pero ya el hecho de ser mexicano nos obliga a estar preparados y llegar en la mejor manera posible a este choque. Sí sé que es un poco más alto, pero no creo que eso me vaya a afectar demasiado. Cuando uno tiene un buen plan y sabe que ha hecho un buen trabajo, lo que traiga el rival pasa a ser un factor menor’‘.

¿Buscarás un nocaut?

“Si el nocaut sale, bienvenido sea, pero lo importante es llevarnos la victoria y cerrar de la mejor manera posible el 2020 para que nuestra promotora pueda planear mejor el futuro y llevarnos a lugares superiores. El nocaut viene como un producto natural del trabajo’‘.

¿Cómo han sido estos meses de pandemia para ti?

“Como a todo boxeador, pues me ha afectado un poco. Además, siempre afecta un poco estar alejando tanto tiempo de la familia, pero M&R es como una segunda familia para mí. En ningún momento me he sentido solo. Mi entrenador y mi manager siempre han estado pendiente de mis necesidades. Y la familia sabe que uno lucho por ellos’‘.

¿Qué esperas del 2021?

“A mí que solo me digan, dónde, cuándo y contra quién. Siempre voy a estar listo para cuando todo esto de la pandemia pase y el boxeo vuelva al lugar que le corresponde’‘.