Este boxeador está dispuesto a sacrificar todo para venir a entrenar en Miami. Ahora ayuda a un campeón cubano

La hoja de ruta de Maidel Sando se ha complicado de buena manera. Hace unos días, el cubano vino a Miami a explorar oportunidades y ahora se encuentra en Minnesota, ayudando a la preparación de David Morell Jr., quien estaría muy cerca de volver al ring este 26 de diciembre en Los Angeles.

Sando se mueve, porque siente urgencias en su carrera. Sabe que este es un momento decisivo y, luego de 10 victorias, estima que ya es hora de dar un salto de calidad, pero está buscando ese espaldarazo que le permita tomar impulso y seguir camino.

Generalmente, lo ha hecho todo solo, luchando a brazo partido, tejiendo a retazos sus campamentos de preparación. En Miami conversó con varios maestros, con Pedro Díaz, con Pedro Roque. Estar al lado de Morell le ayudará enormemente. Solo necesita de una mano, de una guía, de un apoyo.

Talento le sobra.

¿Qué viniste a hacer en Miami?

“Vine en busca de oportunidades. Vine a conocer los entrenadores, a Pedro Roque, a Pedro Díaz que son dos maestros muy respetados y han logrado cosas importantes. Así que vine a conocerlos y a ver qué puede pasar por acá’‘.

Tuviste una pelea en el 2019, ¿crees que el próximo año tendrás más actividad?

“Eso espero. Esa es una de las razones por la cual vine a Miami. Realmente, en ninguna de mis 10 peleas he tenido un campamento fuerte, con una buena preparación técnica y táctica. Creo que todavía no se ha visto el potencial que tengo. Con una buena guía, sería superior’‘.

¿Qué te gusta de los entrenadores cubanos?

“Me gusta todo lo que he visto. Ellos tienen la preparación técnica que yo necesito. Yo me he ido preparando a pedazos, tomando algo por aquí y otro elemento en otra parte. Para mi última pelea me avisaron con tres semanas y me preparé lo mejor que pude. Dejé el trabajo y me fui al gimnasio, pero sé que eso no es lo mejor para mí’‘.

Entonces, lo que te ha faltado es estructura.

“Claro, alguien que me exprima y saque lo mejor de mí, alguien que entienda qué soy como boxeador y pueda estudiar mis rivales para acoplar mejor lo que tengo en busca de una victoria. Me pregunto cuán lejos podría llegar con una esquina que me sepa guiar’‘.

¿Estarías dispuesto a sacrificar tiempo de familiar para entrenar en Miami?

“Claro. Es que tengo todo el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mi hermano. Jorge que es un gran amigo mío. Todos entienden que es un sacrificio para salir adelante, para que todos mejoremos. . Yo nunca me rendo. A mí hay que noquearme, pero necesito un mejor entrenamiento’‘.

¿Cómo entrenas en Tennessee?

“Allá hay tres o cuatro chamacos en mi peso y entreno con ellos, pero no es lo mismo que estar en una ciudad donde se respira boxeo. De donde yo vengo no hay muchos entrenadores que saben mucho de boxeo. Aquí están los que saben, están los sparrings. Si logro esa ayuda, va a ser muy difícil que me toquen encima del ring’‘.