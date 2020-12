Canelo le ha dicho a todo el mundo que seré campeón mundial, afirma completo cubano

FRANK SANCHEZ (d) y el Canelo Alvarez durante un entrenamiento en el gimnasio de San Diego.

A todo el que le escucha, el Canelo Alvarez suele comentarle una frase que estremece a Frank Sánchez: este cubano va a ser campeón pesado del mundo. Por un lado eso llena de orgullo al gigante de Guantánamo. Por otro, aumenta su nivel de reto y compromiso.

Sánchez estará en la mega velada del 19 de diciembre en San Antonio de Alvarez contra Callum Smith, donde se medirá al mexicano Julián Fernández para cerrar el 2020 con su tercera pelea de la temporada y mirar a la venidera temporada con mayores energías.

Esta será la tercera pelea bajo la guía de Eddy Reynoso y como parte de un campamento dominado por la figura de Álvarez, quien ha tomado a Sánchez bajo su ala y le ha abierto las puertas de su vida, como si fuera uno más, un amigo de siempre.

¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia de la pelea del 19 de diciembre?

“Muy emocionado, muy contento al saberlo. Agradecido con la oportunidad que me están dando Canelo Alvarez y Eddy Reynoso. Esa va a ser una cartelera bien grande y va a ser vista por millones alrededor del mundo. Me parece la oportunidad para demostrar quién soy’‘.

DAZN se lanzó en más de 200 países, ¿sientes urgencia de hacer algo grande?

“Sí, mi compromiso es hacer lo mejor posible y seguir al pie de la letra el trabajo que se me está trazando aquí en el campamento. Creo que tenemos un buen plan y eso se verá en la pelea’‘.

Dice Canelo que eres el mejor sparring que ha tenido.

“Significa bastante, porque es un boxeador muy experimentado y lleva tanto tiempo en el boxeo y ha tenido tantos para hacer sparrings. Eso que dice él me llena de energía y me da fuerzas para seguir adelante. Me parece que es muy generoso conmigo, pero sus palabras me alientan mucho’‘.

Ayudas a Canelo a prepararse, ¿pero qué sacas tú de esos entrenamientos?

“Aprendo mucho al ver la velocidad con qué trabaja, los movimientos, tira muchos golpes de poder. El ayuda a mejorar mi entendimiento del boxeo, cómo hacer fintas, cómo moverme. Me exige a hacer las cosas bien. Es fuerte y rápido y me obliga a estar adelante y a cambiar de ángulos’‘.

¿Cómo les entrena Reynoso cuando ambos están juntos en el ring?

“Reynoso siempre me está corrigiendo, pendiente a los detalles en la preparación. Me dice que debo subir más las manos, cuidado con esto, haz lo otro. Sobre todo me ayuda a mantener la distancia, poqrue Canelo siempre trata de meterse adentro para establecer su boxeo’‘.

¿Canelo, entonces, hace contigo lo que quisiera hacer contra Smith?

“El me ayuda y yo quiero creer que lo ayudo. Es algo beneficioso para ambos, pero hay cosas muy específicas de su pelea que eso solo lo tienen ellos y es algo totalmente que uno entiende, porque esa es una pelea muy importante para el Canelo’‘.

¿Qué vendría después de esto, en el 2021?

“Paso a paso, pero nos vamos acercando a cosas grandes, a cosas mejores. Creo que vamos por un buen camino, seguro. No sé si una pelea de título o algo igualmente importante, pero estimo que ya no va a faltar mucho. Estoy contento con lo que he hecho, con mi equipo de trabajo. Desde que llegué me tienen como familia. Siempre me están ayudando’‘.

También dijo Canelo: “Frank Sánchez va a ser campeón del mundo’‘...

“El me lo ha dicho a mí y a todo el mundo que se encuentra. Cuando lo asegura un peleador como él, verdad que me pongo bien contento y eso hace crecer la confianza dentro de mí’‘.