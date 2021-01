Muchos quedarán impresionados cuando vean mi nueva versión en el ring, afirma Rancés Barthelemy

RANCES BARTHELEMY junto a Joahnys Argilagos en el gimnasio de Pedro Roque en Miami.

Después de una larga ausencia en el ring, Rancés Barthelemy espera tirar sus primeros golpes del 2020 este 30 de enero. Este choque sería un paso intermedio antes de un combate por una faja de la Asociación Mundial del Boxeo en las 140 libras contra Alberto Puello.

Este choque se cayó en par de ocasiones, primero por el impacto del coronavirus y luego por problemas de visado del campeón dominicano, quien en diciembre se impuso en una pelea transitoria y ahora espera por la del cubano que sería como parte de la velada de Premier Boxing Champions protagonizada por Caleb Plant vs. Caleb Truax.

Dos veces campeón profesional, Barthelemy ansía como nunca antes una corona en una tercera división para hacer historia y como obstáculo final a vencer antes de realizar su próxima movida: un cambio a la categoría welter, ayudado por el preparador físico Memo Heredia y el profesor Pedro Roque.

Algunos dirán que perdió el juicio, pero él solo quiere convencerlos de que sí es posible cuando vean su nueva versión en el cuadrillero.

¿Qué esperamos de ti este 2020?

“Como todos saben llevo sin pelear desde abril del 2019. Mi última pelea fue con Robert Easter. Gran parte de culpa ha sido por la pandemia, pero después no pude pelear por problemas en el visado de mi oponente, el dominicano Alberto Puello. He tenido mucha paciencia, pero sé que todo volverá a moverse en la dirección correcta’‘.

Puello peleó en diciembre y ganó por KO.

“Sí, porque ambos equipos decidieron que tomáramos peleas intermedias para luego vernos las caras a mediados del 2021. Ya el ganó la suya en la República Dominicana y ahora estará esperando por mí que debo subir al ring el 30 de enero para dejarlo todo listo rumbo a ese choque tal vez en abril o mayo’‘.

Hiciste dos campamentos en Miami, este es el tercero, ¿cómo resistes?

“Ha sido mucho tiempo sin subir al ring y eso es duro, pero gracias a los conocimientos de Pedro Roque he podido sobrellevarlo todo. El ha sido muy inteligente respecto a los entrenamientos. Me ha dado muchos rounds de sparrings y eso me ha mantenido con la maquinaria engrasada’‘.

¿Cómo acoplaste a Memo Heredia en Las Vegas y Roque en Miami?

“Puedo anticipar que van a ver en el 2021 algo bien diferente, verán a un Rancés Barthelemy completamente diferente. Yo mismo me siento los cambios. Me digo que si hubiera trabajado más con Memo y con Pedro desde los inicios de mi carrera, la hsitoria hubiera sido otra, pero Dios sabe cuándo es el tiempo. Espero que ese tiempo ha llegado’‘.

¿Con qué ilusión encaras esta nueva temporada?

“La ilusión y la meta sigue siendo encontrar una corona por tercera ocasión en un peso diferente. Eso es algo que jamás ha logrado otro boxeador cubano en la historia. De ganar en 140 libras, estaría buscando un reto en la división welter. Es algo que ya he hablado’‘.

¿Cuál sería la lógica tras ese cambio de categoría?

“Es algo que ha conversado con Memo por mi tamaño y la fuerza que estoy adquiriendo. Siento que el cuerpo me lo pide, creo que va a ser un paso necesario. Esto apto para cualquiera. Sonará como una locura para muchos, pero cuando vean a este nuevo Rancés 2021, van a cambiar de opinión’‘.