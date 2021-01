Boxeador cubano entra en carril acelerado hacia la conquista de un título. Este tren no se detiene

Si en medio de la pandemia Robeisy Ramírez dio un salto de calidad y cantidad, este 2021 podría ser el de su consagración definitiva. El doble campeón cubano no solo limpió la única derrota de su record, sino que demostró estar listo para empeños superiores.

Su maestro, Ismael Salas, considera que estaría a dos peleas de ir por una faja mundial en las 126 libras y Top Rank, ahora sí confiada en sus habilidades, está dispuesta a acelerar su desarrollo en un momento donde asoman prospectos de primera línea en la empresa.

Quizá este nuevo año no saba al cuadrilátero en cinco ocasiones como sucedió en la temporada pasada, pero el Tren de Cienfuegos sabe que el camino será más empinado y los retos superiores. En cualquier caso, él no le teme a lo que venga. Más bien, le da la bienvenida.

¿Cómo definirías el año que pasó?

“Como un año súper trágico para el mundo y algo especial para mí. A pesar de todo lo sucedido tuve la oportunidad de pelear en cinco ocasiones, cuando hubo muchos otros que no pudieron subir al ring. En lo deportivo fue un año que me permitió seguir levantando en el boxeo profesional’‘.

Cerraste con un KO, ¿qué confianza te dio terminar así el 2020?

“Ese era el objetivo, cerrar el año con una gran victoria. No estábamos buscando el nocaut, pero sabíamos que podíamos hacerlo. La preparación había sido muy buena y eso me permitía terminar la pelea cuando yo lo decidiera. Dejamos que el rival mostrara lo que traía y luego hicimos lo nuestro’‘.

Brandon Valdés te presionó desde el primer minuto.

“Hay algo que me caracteriza. Sé pelear bajo presión. Entonces, no quería hacerlo fallar sino ver sus combinaciones, cómo atacaba, ver la magnitud de su fuerza. Salas es un genio del boxeo y me deja trabajar. El me corrige errores, pero me da mucha confianza y me deja hacer lo que me funciona. Con Ismael tiene la combinación perfecta’‘.

¿Cuánto aprendiste de ti mismo en el 2020 que desconocías?

“Sobre todo dejar atrás esa presión inicial de que ya no soy amateur sino que soy un profesional. Creo que es una etapa que se va superando. Dejar de pensar, también en que si el rival tiene 20 peleas, superar el hecho de que estoy en televisión nacional, que Top Rank me está dando más atención’‘.

¿Qué espera de este nuevo año?

“No tengo una fecha fija de retorno, pero espero que sea un año grande. Ojala que me llamaran lo antes posible. Espero que la empresa me suba el nivel de oposición y Top Rank se ha dado cuenta de que tengo la confianza y el talento. Vendrán rivales superiores. Pero mientras más calidad tienen los rivales, mejor peleo yo. Ellos lo han visto y lo que voy a exigirles. Si no es esta año, a principios del 2022 estará peleando por un título mundial’‘.

Aquella primera derrota profesional, ¿qué significa ahora?

“Tal vez hubiera cambiado algunas cosas. Sobrevivir a aquello impulsa mi carrera y hará que la empresa me apoye más y me de mejores peleas. Vieron que caí, pero no me detuve, seguí adelante. Les demostré que sigo siendo el Robeisy Ramírez que ellos esperaban’‘.