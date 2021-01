Va por su primer título y apunta a los grandes en su división, este cubano espera comenzar con un golpe el 2021

OAHNYS ARGILAGOS (d) junto al profesor Pedro Roque y Rances Barthelemy en el gimansio de Miami.

Joahnys Argilagos no cabe dentro de la ropa. O mejor decir los puños dentro de los guantes. El cubano va a disputar el 30 de enero su primer título regional en una velada de la promotora M&R Boxing Promotions, donde ha realizado ya varias presentaciones.

Para el doble campeón mundial amateur se trata del paso más importante en su carrera profesional, una oportunidad que no piensa dejar parsar, porque un triunfo lo colocarían en los rankings y le serviría de puerta hacia metas más importantes contra los mejores en su división.

Argilagos, que entrena a marchas forzadas bajo la atenta mirada del profesor Pedro Roque para el programa con sede en La Scala de Brickell, superó un 2020 lleno de problemas, incluido un contagio de coroanvirus que le golpeó fuerte, pero que le hizo valorar mejor el regalo de su vida y lo importante de su carrera.

Vas a empezar el año de manera acelerada.

“Estoy muy contento, porque el 30 de enero en Miami vamos a discutir el primer título de nuestra carrera profesional. Será un título latino, pero es un paso muy importante, porque podría colocarme en el ranking y me haría más visible para compromisos futuros’‘.

Esta faja, en realidad es una puerta hacia algo superior.

“Así mismo, un punto de partida para aspirar a cosas grandes. Hemos trabajado muy duro para llegar a este momento y vamos a trabajar mucho más una vez que tengamos ese cinturón. Lo tomo como un salto adelante, pero no quiero adelantarme a las cosas’‘.

En el el 2020 enfermaste del COVID-19 y te golpeó duro.

“Sí, fue algo muy difícil, pero lo miré como un reto a vencer. Tuve dos peleas y la segunda la hice aún sabiendo que no estaba del todo bien, que no tenía toda la fuerza completa de mi cuerpo, pero la gané por nocaut. Al final recordaré este año por todo lo que aprendí’‘.

¿Qué confianza te da haber superado la pandemia y esos rivales?

“Mucha. Siempre lidiar con la adversidad deja una marca para bien o mal, pero en mi caso ha sido positiva, además de haber contado con la ayuda del profesor Pedro Roque y todo un equipo de trabajo que me ha apoyado para no perder el impulso ni la fe’‘.

¿Cómo contemplas la división y cómo te ves dentro de ella?

“Las cinco peleas que he hecho fueron en las 118 libras, pero este próximo combate por la faja latina combatiré en 115. Ese es mi peso natural. Pienso ir subiendo hasta llegar al Chocolatito y el Gallito Estrada que son los primeros en la categoría’‘.

Entonces, ¿el 2021 será el del salto que buscas?

“Primero Dios, pero creo que estamos preparado para eso. Las condiciones físicas y deportivas están ahí. No me siento profesional al ciento por ciento todavía, porque no he llegado al punto que deseo, pero sí se ha visto el cambio desde aquellos días amateurs. Yo lo siento así, con mucha confianza. He mejorado la pegada. Voy adelante’‘.