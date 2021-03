Otra pelea de título mundial viene cerca de Miami, ¿podrá la zona convertirse en plaza fuerte del boxeo?

Demetrius Andrade defienda su faja mediana de la OMB el 17 de abril.

La Florida vuelve a ser relevante en el panorama del boxeo mundial. Una vez más, una pelea de título mundial tendrá como sede esta región del país, cuando Demetrius Andrade defienda su faja mediana de la OMB el 17 de abril en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood.

Andrade, uno de los guerreros más difíciles y evitados del momento, chocará cotra el retador Liam Williams en una cartelera que llegará a más de 200 naciones mediante la pantalla de DAZN, que recientemente escenificó en Miami el combate entre Saul “Canelo’‘ Alvarez y Avni Yildirim.

“Esta es realmente una buena pelea’‘, expresó Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing. “En América, la gente no se percata de lo buena que es. Me gusta Liam. Va a venir con confianza, es un hombre duro y no dará un paso atrás contra Demetrius, quien necesitará estar en su mejor forma para probar que es el mejor mediano del mundo’‘.

Andrade (29-0 18 KO) no posee un boxeo ortodoxo ni agradable, pero su estilo escurridizo e impredecible lo convierte en un campeón que provoca muy poco interés dentro del grupo de los mejores entre las 160 y las 168 libras, al punto que casi nadie lo menciona.

Mientras el Canelo Alvarez hizo carrera en la división mediana, Andrade se canó de retarlo, al igual que a Gennady Golovkin, quien sí se mantiene en la categoría y es otro de los coronados, pero en ambos casos recogió solo el silencio mientras se veía enfrentando a rivales de dudosa calidad.

Después de caer dos veces ante Liam Smith en el 2017, Williams ha eslabonado una cadena de siete victorias por nocaut para convertirse en retador obligatorio de Johnson en un choque de estilos disparejos: el estadounidense posee uno indefinido y enigmático, el galés viene siempre de frente con el pie el acelerador.

“Para nadie es un secreto que esta no es la pelea que yo deseaba’‘, apuntó Andrade. “Pero está aquí y me ocuparé de Liam Williams. Luego, el que me quiera. Canelo, GGG, Saunders, Charlo. Plant. Aquí estoy, invicto, campeón en dos divisiones. Actuales campeones medianos del mundo, les resto a que se atrevan a pronunciar mi nombre’‘.

Lo cierto es que el anuncio de este combate solidifica el buen momento del sur de la Florida para el boxeo más allá de los impactos locales, porque desde la segunda mitad del 2020 se han producido cartleras de interés como las de Yuriorkis Gamboa vs Devin Haney y la de Daniel Joacobs vs Gabe Rosado, celebradas igualmente en el Hardo Rock Hotel y Casino.

La presencia del Canelo Alvarez en febrero -sin duda, un evento de carácter globla- acentuó esa realidad con 15,000 aficionados en la casa de los Miami Dolphins y demostró que la región está en condiciones de seguir acogiendo este tipo de peleas ahora que el coronavirus parece dar muestras de retroceso.

Se espera que en mayo Bare Knuckle Fighting Championship regrese a Miami con otra cartelera de primer nivel, mientras los promotores locales siguen luchando a brazo partido por mantener vivo el boxeo, como son los casos de Rivalta Boxing y M&R Boxing Promotions.

Rivalta Boxing efectuó una velad a principios de marzo en el Hotel Intercontinental del Downtown y ahora M&R regresa con un programa el 26 de marzo con algunos de los mejores prospectos del área, más boxeadores de varias regiones del planeta.