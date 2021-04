Púgil cubano de Miami no puede pelear en México, pero otro ocupa su lugar y asume el reto

Ariel Pérez no quiere sacar el pie del acelerador. El boxeador cubano que todos conocen como “La Máquina’’ no dudo dos veces cuando le propusieron pelear este 16 de abril en Monterrey, México.

Ariel Pérez no quiere sacar el pie del acelerador. El boxeador cubano que todos conocen como “La Máquina’‘ no dudo dos veces cuando le propusieron pelear este 16 de abril en Monterrey, México, a solo varias semanas de haber subido a un cuadrilátero en Tijuana.

La oportunidad llegó cuando un compatriota suyo, Neslán Machado, no pudo cumplir con su compromiso debido una lesión, un tema que ha demorado el crecimiento y desarrollo del chico de Miami, firmado con la poderosa promotora MTK Global.

Ahora Pérez subirá en lugar de Machado para enfrentar a Brandon Azael Romero (11-1-1, 8 KO) en una cartelera que será transmitida a toda América Latina por la pantalla de ESPN, de ahí que este compromiso adquiera un carácter fundamental para el antillano.

“Estoy muy agradecido con la Vida con mi equipo de trabajo y en especial con mi familia que me apoya incondicionalmente desde la distancia’‘, comentó Pérez desde México. “Esta es la oportunidad que he estado esperando y por supuesto que no la voy a desperdiciar. Me gustan los grandes retos y nunca he dicho que no a ninguna pelea’‘.

Pérez enfrentó a medidados de marzo a otro rival de consideración en Tijuana, pero con apenas 22 años demostró tener la suficiente inteligencia para capear el temporal que le presentaron y vencer por decisión unánime de los jueces a Sergio Armando Villalobos.

Campeón nacional juvenil en 2016 y capitán del equipo de Camagüey, a Pérez le encanta la pelea en corto y siempre va a proponer, porque en México ha aprendido la importancia de entregarse por completo y gustar. Lanza una gran cantidad de golpes por asaltos abrumando a sus oponentes.

“Desde mi última pelea no he dejado de prepararme y no quiero parar, es por eso que a mí me dicen la máquina’‘, agregó Pérez. “México ha sido cuna de campeones mundiales y yo quiero pelear con los mejores de México y del mundo. Este oponente es el ideal para demostrar que estoy listo para los mejores de mi división, mi compatriota Neslan no pudo representar a cuba pero aquí estoy yo para dar la cara por los míos este 16 de abril’‘.