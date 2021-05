Puedo poner a Josh Taylor en una situación en la que nunca ha estado. Seré campeón absoluto

José Carlos Ramírez se lo juega el todo por el todo. Llegó el momento que justificaría toda su carrera cuando este sábado intente convertirse en el primer campeón unificado con sangre mexicana. Las apuestas no pueden ser más altas.

Ramírez enfrentará en Las Vegas (ESPN) al campeón Josh Taylor en lo que debe ser una de las mejores peleas de este 2021 por el choque de estilos y escuelas que vienen de México e Inglaterra. Será una batalla a partes iguales entre el coraje y la inteligencia. No por gusto las apuestas se dividen casi a la mitad.

Pase lo que pase, Ramírez dice haber nacido para momentos como este. El boxeo le ha dado una vida diferente a él y su familia, y ahora que llega la oportunidad de hacer historia, no piensa desaprovecharla.

¿Cómo terminaste el campamento para esta pelea?

“Me siento motivado, inspirado. Roberto García, mi entrenador, su papá Eduardo, y su hijo Mikey García, todos se sienten muy contentos. Será una buena meta para ellos llevarme a mí a ser campeón absoluto en las 140 libras, algo que no es común. Una gran victoria abriría muchas puertas. Mucha gente va a celebrar con gloria, de saber que tienen un campeón absoluto’‘.

Puedes ser el primero con sangre mexicana en ser campeón absoluto.

“La gente mexicana es muy orgullosa y no le dan respeto a cualquiera. Uno tiene que ganarse ese respeto. Esta es la oportunidad de demostrar quién soy yo. Voy a dejarlo todo en el ring para complacer a mucha gente, pero para mi familia será algo bonito. Saber que voy a quedar en la historia, que puedo ir al Salón de la Fama’‘.

La historia de tu familia es la de tantos inmigrantes.

“Por eso soy una persona muy simple, que trato a todos por igual, los hispanos, a los inmigrantes que vienen a luchar. Todo lo que hago no es por la fama, lo que hago es por mi familia. Me siento bendecido por lo que el deporte me ha dado. Nos ha cambiado la vida. Vengo de muy poquito, pero sentía el amor de la familia. Uno puede tener una casa grande y no sentir que está en casa’‘.

Las predicciones están muy divididas...

“Cada quien tiene su opinión y se respeta. Nunca he sido muy fanático de los rankings. Yo siento que tengo las cualidades necesarias para ganar este pelea. Que tengo un corazón muy grande que va a ser importante para una pelea como esta. Tengo lo necesario para ganar. Pienso que puedo poner a Josh Taylor en una situación en la que nunca ha estado’‘.

¿Qué piensas del regreso del público?

“Uno se siente mejor con el público apoyando. La vibra y la emoción de la gente me ayuda como deportista y como boxeador. Lo más importante es que la gente se merece estar en una pelea como esta. Aunque no me apoyen a mí, pero que apoyen a los boxeadores. El deportes no es fácil y a veces se hace solitario’‘.

Crawford, Usyk, Holyfield, unificaron y subieron de división, ¿hará lo mismo?

“Inicié mi carrera profesional en las 135 libras. Allí realicé dos o tres peleas y luego subía a 140. Creo que debo darle la oportunidad a mi cuerpo de que se desarrolle más. Puedo ser un 147 más fuerte, más grande. Sí tengo en mente subir al peso welter. Creo que ya es hora’‘.

¿Qué piensas del boxeo actual con esos youtubers y veteranos que regresan?

“Me da un poquito de tristeza para los prospectos, los jóvenes que tal vez están peleando por un título y les están pagando muy poquito. Sabemos que algunos no salen vivos del cuadrilátero y otros bajan con la vida cambiada, muchas tragedias han pasado. Muchos no ganan bastante y hacen el sacrificio para nada. Otros vienen por puro entretenimiento y ganan mucho. No me parece justo, pero al final el público lo quiere ver’‘.