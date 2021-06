Tres ídolos de Miami pelearán por la gloria y la historia en velada de boxeo a mano limpia

Bare Knuckle Fighting Championship regresa al sur de la Florida con su carga de belleza brutal. Tres de las figuras más importantes de los deportes de combate de todos los tiempos en Miami serán parte de una de las carteleras más importantes de la empresa en el 2020.

Luis “Baboon’‘ Palomino, Héctor Lombard y Ulysses Díaz subirán al ring este 26 de junio en el Hard Rock Live del Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood para competir en el evento BKFC-18 que llegará a todo el país y en el mundo en las plataformas de streaming de BKTV APP, (9:00 p.m. ET/6:00 p.m. PT) y FITE PPV.

Nunca antes BKFC había sumado cuatro peleas de título mundial en esta modalidad de boxeo a mano limpia, un circuito que crece como la espuma en alcance y fanáticos, y pretende competir por el interés y los dólares contra gigantes como Bellator y la UFC.

“Este es uno de los más grandes eventos en la historia de BKFC’‘, comentó Dave Feldman, presidente de la entidad. “Estas cuatro peleas de título mundial son muy parejas y dignas de ser vistas en BKFC-18 a nuestra gran base de fanáticos en el sur de la Florida’‘.

Lombard, un ex campeón de Bellator y judoca olímpico, competirá por la faja vacante del peso crucero contra Joe Riggs en busca de otro momento cumbre a su larga hoja de servicios en los deportes de combate y de afincarse en su nueva empresa.

El matancero (2-0, 1 KO) conquistó su entrada a esta pelea por la fajja crucero tras vencer por nocaut en el primer asalto en el pasado septiembre a Kendall Grove, mientras que Riggs avanó luego de superar por decisión a Walber Barros en la velada BKFC-6.

En la división plukma, Palomino (3-0, 2 KOs) defenderá su faja ante Tyler ‘The Tornado’ Goodjohn, (1-0) en un choque que trae malas vibras desde que el inglés intentara aguar la fiesta del peruano asentado en Miami tras su triunfo por nocaut sobre Jim Alers.

Igual de atractiva será el choque entre el cubano Díaz (2-0, 2KO) y el conocido Thiago Alves, (1-0), quienes chocarán por la faja vacante de la división mediana. El nocaut de tres segundos del “Monstruo’‘ sobre Donelei Benedetto el 13 ce noviembre del 2020 le atrajo fama mundial, pero el “Pitbull’‘ es un hombre de mucha experiencia y trabaja como coach en American Top Team.

En la cuarta pelea tituloar, el campeón pesado ‘The Mexicutioner’ Joey Beltran, (4-1-1, 2 KO) hará su segunda defensa del título ante Sam ‘The Hillbilly Hammer’ Shewmaker, (4-1-1, 3 KO).

Los boletos ya están a la venta en BKFC.com. El Seminole Hard Rock Hotel y Casino está localizado en 1 Seminole Way, Davie, FL 33314. Las puertas del Hard Rock Live abrirán a las 6:30 p.m. ET y el primer combate será a las 7:30 p.m. ET.