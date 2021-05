Aprendí a las duras con los luchadores cubanos. Nací para ser la cara de Miami en las MMA

Valerie Loureda puede convertirse en el rostro de Miami en las Artes Marciales Mixtas. Con apenas 22 años, la cubanoamericana ha cosechado elogios Bellator

Yoel Romero, Jorge Masvidal...¿Valerie Loureda? Esta chica puede convertirse en el rostro de Miami en las Artes Marciales Mixtas. Con apenas 22 años, la cubanoamericana ha cosechado elogios de expertos y aficionados que la califican como parte del futuro de este deporte.

Este viernes, Loureda sube a la jaula de Bellator (Showtime) para enfrentar a Hannah Guy en busca de su cuarta victoria profesional y seguir creciendo en esa promoción. Su sobrenombre es “Master’‘, porque viene de una familia cercana a los deportes de combate, especialmente el taekwondo, donde fue una sólida practicante.

Pese a su juventud, combina su carrera en las MMA con otros negocios propios, además de cultivar redes sociales que aumentan como la espuma. Bella y firme, Loureda sabe muy bien lo que quiere y a donde desea llegar. Afirma que no hay nadie como ella y resulta difícil no creerle.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“El campamento ha sido bien duro, intenso. Con muchos sparrings, mucha lucha y jiujitsu, pero estoy bien preparada y te prometo que el viernes voy a dar un gran show. Sé que mi oponente es agresiva, fuerte y no se da por vencida, pero nunca ha peleado contra alguien como yo. La voy a sorprender con algo que nunca ha visto antes’‘.

Vienes de una familia de artes marciales, ¿entraste en esto como algo natural?

“No, me forzaron a hacerlo. Con mi papá no había opción. Tuve que estar ahí todos los días, aunque yo no quisiera. Pero eso me hizo muy fuerte y me ayudó a darme cuenta de que yo lo estaba haciendo porque tenía un sueno de seguir adelante’‘.

¿En qué momento te das cuenta de que puede ser un medio de vida?

“Todavía a veces se me olvida que me pagan para hacer artes marciales. En el taekwondo en muchos anos nunca me pagaron un centavo, ni tenía patrocinadores. Ahora estoy feliz que me pagan por hacer lo que amo y que utilizo para representar a las mujeres del mundo’‘.

¿Te fue difícil pasar del taekwondo a las artes marciales mixtas?

“Era difícil, pero al mismo tiempo yo tengo algo natural que no puedo explicar. En las primera clases de jiujitsu sabía como salir de las sumisiones. Sin saber nada, hacía cosas que me salían naturalmente. Creo que nací para hacer esto. Dios me dio un talento para poder lograrlo’‘.

Sé que aprendiste con buenos luchadores cubanos, ¿cómo fue eso?

“Fue lo mejor que podía pasar conmigo. Los cubanos son bien fuertes. Me decían que tenía que aprender a luchar y me agarraban por el pelo y me ponían sobre el colchón y me daban fuerte, y me querían derribar. Aprendí a la fuerza con Yoel Romero, Alexis Vila, Gustavo Balart, Michel Batista. En las MMA la lucha es lo más importante’‘.

Jorge Masvidal es la cara de las MMA en Miami, ¿podrás serlo tú algún día?

“Voy a ser la cara del deporte femenino en Miami. Soy la única cubanoamericana que representa nuestro país, nuestra sangre, en la jaula. Tengo cuerpo de cubano, me crié como una cubana. Fui a una escuela católica privada. Soy de la calle 8. Dios me puso en el camino para hacer cosas. Nací para ser la cara de Miami’‘.

Eres empresaria, modelo, haces tu propia ropa, ¿cómo lo combinas con el deporte?

“Es bien difícil. Por eso creo que nadie lo ha hecho antes. Lo más importante es entrenar duro. Nunca fallo mis entrenamientos dos veces al día, pero en el tiempo de descansar busco espacio para atender mis redes, mi negocio, a cosas en las que quiero invertir mi dinero. La única forma de ser la cara de Miami en las MMA va a ser ganando peleas’‘.

¿Cuándo te ves convertida en campeona de Bellator?

“Tengo 22 anos, pero creo que en los próximos dos o tres voy a estar lista para eso’‘.

¿Qué sientes cuando dicen que serás el futuro de las mma?

“Ya lo estoy viendo. Muchas ninas salen tomándose sus fotos y peleando. Mi madre me dijo que yo estaba cambiando el deporte, porque muchas me estaban copiando. Pero no le tengo envidia a nadie. Yo soy yo. Sí me hace feliz ver otras mujeres y ninas que están subiendo después que yo y están motivadas por mí’‘.