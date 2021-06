Su pegada es descomunal, pero Bigi Boy necesitaba algo más y lo encontró en Miami con un profesor cubano

Jairzinho Rozenstruik vino a Miami por mucho más que un café cubano. Llegó para perfeccionar su boxeo, porque le contaron que había un maestro que podía ayudarlo. Después de varios días de entrenamiento con Pedro Roque, supo que había dado con el hombre que estaba buscando.

Ubicado como número seis en el ranking del peso completo, el surinamés enfrentará este sábado en Las Vegas al ubicado en el puesto nueve, Augusto Sakai, sabiendo que un triunfo le abriría las puertas a un combate con alguien de los cinco primeros en la división.

En su pelea anterior contra Cyril Gane, Rozenstruik se vio lento y muy pasivo en su striking, pero ahora, con la ayuda de Roque, espera hacer una declaración de principios. Su poder es enorme, pero él sentía que le faltaba la técnica que el profesor de Miami le ha mostrado.

Su meta es un triunfo con un nocaut.

¿Por qué elegiste venir a Miami a entrenar con Roque?

“Supe de él por un amigo. Me dijo que era uno de los mejores entrenadores de boxeo. Vine a comprobar si era verdad y me encantó el gimnasio, su estilo, la manera en que me trata. He aprendido muchas cosas buenas. Creo que esta es una de las mejores cosas que he hecho desde que inicié mi carrera’‘.

¿En que trabajaste más por estos días con el profesor?

“Ofensiva, defensiva, buscar más movimientos de cabeza, trabajar más con la mano derecha. Aprendí un poco de la manera en que el boxeo cubano se mueve, no quiero que los movimientos sean un problema. Sobre todo los movimientos de cabeza al ir adelante. Puedo boxear, puedo golpear. Quiero aprender los detalles que no conocía’‘.

¿Qué tipo de pelea esperas de parte de Sakai?

“Augusto es un tipo grande, que va a venir hacia adelante y trataré de presionarme, pero trataré de moverme, danzar a su alrededor y luego soltar mis golpes y mis patadas. Es por eso que necesitaba aprender los movimientos, sobre todo al ir hacia al frente sin recibir castigo’‘.

¿Cómo ves la división pesada en la UFC?

“Este es una de las más importantes para mí ahora. Después de este combate quiero enfrentar a alguno de los tipos grandes que están por encima de mí y ponerme en posición de competir por el título. La pelea entre Derrick Lewis y Francis Ngannou es la pelea a hacer. Francis es el campeón, pero perdió con Derrick. Derrick ha hecho un buen trabajo’‘.

Empezaste tarde en las MMA...

“Estuve en el kickboxing durante mucho tiempo. Luego me presentaron las artes marciales mixtas. De alguna manera fui cayendo en esto. He peleado en casi todas partes del mundo. Peleaba en todas partes menos en los Estados Unidos. Rusia, China, Japón. Los Estados Unidos son algo nuevo para mí y ahora trato de entender todo aquí’‘.

¿Cuándo te ves peleando por el título?

“Dos o tres peleas más me pondrán a la puerta de una pelea titular’‘.

¿Crees que puedes pelear alguna vez en boxeo real?

“Quizá. Sería algo bueno. Sé que puedo golpear duro. Estoy aprendiendo. Si viene la oportunidad, claro que sí. Espero volver a Miami a entrenar con Pedro. Voy a ganar mi pelea y regresaré a buscar más técnica y a seguir avanzando hacia el próximo reto’‘.

¿Cómo ves la situación de Jon Jones?

“Espero que regrese y que pelee de nuevo, especialmente ahora que subió a la división pesada. Es uno de los grandes de todos los tiempos. Enfrentar alguien así es algo grande. Enfrentar a los mejores te dice donde estás’‘.