Doble campeón cubano regresa en diciembre al ring. Quiere una pelea grande en Miami

Todavía no tiene un nombre en mente, pero Erislandy Lara sabe que regresa al ring en diciembre. El doble campeón cubano estuvo en el Hard Rock Stadium para el choque entre Floyd Mayweather y Logan Paul, donde muchos le reconocieron por su trayectoria en el boxeo.

Lara hizo historia el 1 de mayo, cuando derrotó con un nocaut espectacular a Thomas Lamanna y conquistó su tercer título en dos divisiones para reclamar un espacio en las 160 libras, una división llena de talento pero en busca de un líder indiscutido.

“Estoy esperando que Luisito [De Cubas] y Al Haymon me confirmen, peor ciento por ciento peleo en diciembre’‘, reveló Lara. “Todavía no sé quien será mi rival, pero quiero a los mejores. No siempre ellos quieren pelear conmigo, pero saben que estoy aquí, esperando por ellos’‘.

Se sabía que Lamanna no era un oponente para la clase de boxeador que es Lara, reconocido como un maestro por sus habilidades y visión del boxeo, y propietario de una larga trayectoria profesional desde que abandonara su tierra natal hace ya más de una década.

Lo cierto es que Lara no ha derramado muchas gotas de sudor en sus últimos tres combates contra Ramón Alvarez, Greg Vendetti y Lamanna, quien esperaba dar la sopresa y aseguraba haber descubierto la fórmula para sobrepasar al antillano y apoderarse de esa faja de la AMB.

Todavía no queda claro si Lara permanecerá en 160 libras o volverá a 154, pero en ambas categorías sobran rivales de consideración, campeones en busca de gloria, como los hermanos Jermall y Jermell Charlo, Gennady Golovkin, Demetrius Andrade y Ryota Murata.

Ver encima de un cuadrilátero a Lara con alguno de ellos pagaría la entrada.

“Creo que voy para 154, todo dependerá de si en 160 aparece una pelea importante’‘, explicó Lara. “Si no aparece, vamos de nuevo a154. El plan es subir y bajar, defiendo las dos fajas. Voy a seguir peleando hasta que me sienta bien. Si sigo ganando y sin coger golpes en las peleas, me mantendré peleando’‘.

Como parte del público que contempló el pasado domingo la “exhibición’‘ de Mayweather y Logan en el Hard Rock Stadium, Lara manifestó su deseo de volver a pelear en Miami, algo que no ocurre desde enero del 2017, cuando venció en el Casino de Hialeah a Yuri Foreman.

“Me encantaría pelear aquí en Miami, y más ahora que vivo aquí’‘, recalcó Lara.