Floyd Mayweather vs Logan Paul en Miami, un robo a mano armada, pero con el consentimiento de todos

El boxeo estuvo al fondo, el entretenimiento vino por delante. La presencia de Floyd Mayweather y Logan Paul dejó mucho que desear desde el punto de vista deportivo, pero bastante que disfrutar en el financiero. Qué haya contribuido a la expansión del boxeo o a su detrimento, eso estaría por verse.

La casa de los Miami Dolphins acogió la “exhibición’’ con un cuadrilátero y miles de aficionados se hicieron presentes para ver un espectáculo que se ha puesto de moda por estos tiempos, llenos de algarabía y humo, pero sin la sustancia del pugilismo real.

Visualmente, el choque no fue algo digno de verse. Demasiado trabado y farragoso, sin momentos importantes o memorables. Ninguno ganó, aunque de alguna manera fue una victoria para Logan por sobrevivir ocho asaltos contra una leyenda del pugilismo.

Como era de esperar, Mayweather dejó crecer la ilusión de que Paul tendría algún chance y se dejó golpear en el primer asalto, pero todo se trataba de eso simplemente, un artificio del guerrero real para mantener la atención en el cuadrilátero de quienes compraron el PPV.

Paul intentó presionar y llevar a Mayweather contra las cuerdas, pero a partir del cuarto asalto se le veía más cansado y agarrando más ante un oponente que ya comenzaba a llevar el pulso de la acción y se veía más preciso en sus combinaciones.

Sin embargo, Mayweather no pudo o no quiso rematar. Logan celebró su llegada al sonido final de la campana como si fuera el verdadero vencedor y, de cierta manera, lleva razón, para no hablar ya de los millones que ingresó en su cuenta bancaria.

Muchos puristas contemplaron este show con un rictus de amargura, no pocos guerreros reales se quejan públicamente de que los youtubers les están robando espacio y ganando mucho dinero sin tener que poner el esfuerzo y el sacrificio en los gimnasios.

Nada de esto sería relevante si cuando contabilicen las ventas de Pago Por Ver se supere el millón de hogares, de negocios y países que decidieron pagar los $49.99 que costó esta puesta en escena con Mayweather como maestro de ceremonias y Logan Paul de soporte con sus huestes de seguidores en redes sociales. Es el signo de los tiempos.

Este no será el primero ni el último evento de esta naturaleza. Por ahí viene el del hermano de Logan, Jake, quien en agosto subirá al ring contra el excampeón de la UFC, Tyron Woodley, y hasta se habla ya que Mayweather podría pelear con ese otrorusel con lentejuelas, un sitio perfecto para lo efímero y lo intrascendente, porque este evento no fue ni histórico ni relevante.

EN OTRAS PELEAS DE LA NOCHE

-Chad Johnson fue llevado a la lona, pero sobrevivió en pie los cuatro rounds de exhibición contra Brian Maxwell. Como se trataba de una pelea para el entretenimiento del público, no hubo ganador y al final ambos se abrazaron en el centro del ring.

Más conocido como Chad Ochocinco, el seis veces estelar en la NFL se puso los guantes de boxeo por primera vez en su carrera y cuando entró al estadio fue recibido por una ovación. Maxwell le propinó un conteo en el cuarto round, pero al menos Johnson terminó en pie.

-Luis Arias no pudo contener las emociones después de escuchar el veredicto de decisión dividida que le daba el triunfo sobre Jarret Hurd, quien era el favorito de expertos y fanáticos. El cubanoamericano, sin embargo, probó ser el mejor hombre en el cuadrilátero.

Hurd, quien produjo la mejor pelea del 2019 junto con Erislandy Lara, se vio superado por la velocidad de manos y el trabajo constante de Arias, quien mejoró notablemente su boxeo desde que se sumó a la academia del profesor Ismael Salas en Las Vegas.

-Dervin Colina aceptó de último minuto reemplazar a Jean Pascal cuando este dio positivo a cuatro sustancias prohibidas, pero sobre el ring quedó claro que no era un oponente al nivel de Badou Jack, quien lo llevó cuatro veces a la lona antes de que el combate fuera detenido en el cuarto round.