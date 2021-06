¿Acaso olvidaste el sparring de Neslán Machado con tu hijo? Jorge Rubio sale al paso a los rumores sobre Teófimo López

Jorge Rubio ha estado desde el primer día en el campamento de Teófimo López. Como al resto del equipo, al profesor cubano le duele que hayan pospuesto la pelea contra Geoge Kambosos prevista para el 19 de junio en Miami, pero no había otra solución.

López contrajo el COVID-19, obligando a esa medida, pero el molino de los rumores no cesó de girar y se hablaba desde problemas de peso a poco interés en la cartelera de Triller Fight Club, pero Rubio sale al paso de esos comentarios y asegura que sí es cierto lo de la enfermedad.

También responde a los comentarios de Jim Kambosos, padre de George, sobre su capacidad para ayudar a López al llamarlo un “coach defensivo’‘. Rubio solo espera que se mantenga la nueva fecha del 14 de agosto para demostrar que es mucho más que esa definición.

¿Qué nos puedes decir de lo que pasó en torno a López?

“Es duro porque se trabajó muy fuerte y estábamos listos. No sabemos que pasó. El no entrena ni sábado ni domingo, solo nada un poco en la piscina. Yo le veía estornudando, pero pensé que era algo del polvo. Le pregunté si le pasaba algo y me dijo que no era nada. Pensábamos que era algo ligero, pero tuvieron que cancelar’‘.

Hay muchos comentarios...

“Para esas personas que están hablando y diciendo que es mentira que no estaba enfermo, qué saben para decir que no estaba enfermo. Sí está enfermo con fiebre. Hay personas que están en este medio y hacen comentarios falsos y destruyen al boxeador y a un equipo por hablar sandeces. Son comentarios falsos’‘.

¿Cuánto puede afectar el cambio al 14 de agosto?

“Lo primero es ver qué secuelas deja la enfermedad. Hay que ver cómo se recupera y cómo va reaccionando. El es asmático. Iremos de manos a más. No comenzaremos con una carga muy intensa, algo que no pueda soportar desde el principio’‘.

El papá de Kambosos criticó tu adición al equipo de López.

“Esa es su opinión y yo la respeto. Cuando subamos al ring contra Kambosos voy a demostrarle al papá que lo que dije es cierto y que yo no soy solamente un entrenador defensivo. Tú no me conoces y no has visto pelear a mis alumnos. ¿Nunca viste los sparrings que hizo Neslán Machado con tu hijo? Míralo, para que sepas las cosas. Verás que tu hijo no va a ganar un round’‘.

Kambosos le echó la culpa a López, dijo que no tuvo cuidado.

“Teófimo se enfermó como se hubiera enfermado él también. Nadie quería eso. Teófimo ya dijo que lo siente, que no quiere contaminar a nadie, que ama el deporte y lo defiende. Va a pelea cuando esté sano. Kambosos no es un rival de gran estirpe para nosotros’‘.