Después de vencer a varios mexicanos, Manny Pacquiao apuesta por este para ser campeón del mundo

Manny Pacquiao derrotó a varios mexicanos en su magnífica carrera. Ahora tiene a uno de ellos como protegido. Isaac “Pitbull’‘ Cruz se convirtió en el primer boxeador de esa nación firmado por la promotora del filipino y su meta es convertirse en campeón del mundo y, de paso, darle un homenaje a la leyenda.

Cruz enfrente este sábado (Showtime) a Francisco “Bandido’‘ Vargas en un choque de trenes que debe robarse el espectáculo y producir un encuentro de altísimo nivel de acción por el cruce de estilos y la sangre mexicana que viene de ambos lados.

Como parte de una división caliente en las 135 libras, Cruz espera algún día vencer a los Teófimo López, los Gervonta Davis y los Devin Haney del momento, pero primero debe superar la prueba del bandido Vargas y recibir la aprobación a distancia del senador.

¿Cómo ha sido el campamento, sabiendo que el rival es Vargas?

“Ha sido un campamento muy fuerte, muy pesado, muy completo. Estoy muy contento de asumir este reto. Esta es mi oportunidad para posicionarme mejor rumbo a una pelea de campeonato del mundo’‘.

¿Cuánto le quedará en tanque al bandido luego de tantas peleas?

“Lo primero que pensé es que si sigue aquí en el boxeo es porque puede dar la sorpresa, pero nosotros seguimos trabajando para que no exista ninguna y que seamos nosotros los que nos llevemos esa sorpresa a casa y mucho menos para yo ser el escalón de alguien que ya probó lo que es pelear por un título del mundo. Cueste lo que cueste, me llevaré la victoria’‘.

¿Habrá más estrategia o bronca?

“Creo que va a ser más de golpes, contragolpes, casi boxeo no va a haber, porque los dos no somos de dar un golpe y dos y salirnos. Los dos tenemos el estilo similar de ir de frente, presionando y sin dejar de tirar. Entonces será una pelea que mantendrá a la gente al filo de la butaca y que en cualquier momento va a haber un nocaut’‘.

¿Que vendría después después si ganas?

“No estoy seguro, pero mi empresa Manny Pacquiao Promotions de Manny Pacquiao y Sean Gibbons van a hacer todo lo posible por buscar lo mejor para mi carrera, para el futuro del Pitbull’‘.

¿Qué significa ser un protegido de Manny Pacquiao?

“Es un orgullo y una bendición estar en la empresa. Soy el primer mexicano firmado por él. Me siento honrado, pero también tengo una gran responsabilidad para poner en lo más alto el nombre de Manny Pacquiao Promotions. Me ha enviado saludos por videos y espero pronto poderlo saludar en persona’‘.

Muchos en 135 libras hablan más en redes sociales que en el ring.

“Las palabras no sirven de nada. Al contrario, son nada más alborotar. El trabajo de verdad se hace arriba del ring, con palabras no se gana. Respeto a mis posibles oponentes, pero no son invencibles. Tengo hambre y confianza para poderles ganar’‘.

Si cierras los ojos, ¿cuándo te ves convertido en campeón del mundo?

“Pues en no más de un año. Me gustan los retos y los vamos a lograr’‘.