El mundo entero le va en contra, pero este boxeador no piensa dejar que el tanque le pase por encima

Todo va en contra de Mario Barrios. Casi absolutamente nadie fuera de su entorno se atreve a pronosticar un triunfo cuando este sábado 26 de junio enfrente a Gervonta “Tank’‘ Davis en una velada de Showtime PPV que llegará a todo el país desde Atlanta.

Muy pocos habían escuchado su nombre antes de que se anunciara su pelea contra Davis, pero Barrios va a esta cita convencido de que podrá imponerse contra el hombre que doblegó a Yuriorkis Gamboa y Leo Santa Cruz en sus últimas dos peleas.

Davis, un guerrero de mucho talento y también muchos problemas fuera del ring, va con la fuerza de ser un protegido de Floyd Mayweather, el favorito de las encuestas y el poder innegable de sus manos, pero Barrios ni siquiera habla de sorpresa, sino de revelar una verdad que casi nadie conoce.

¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que ibas a pelear contra Gervonta?

“Quede muy sorprendido cuando mencionaron su nombre. No era la pelea que esperaba, pero ese es un tipo de pelea que uno no puede rechazar y yo nunca he rechazado una. Cuando me dijeron que sería él, dije que había que hacerla’‘.

Fue de 135 a 130 y ahora sube a 140, ¿qué piensas de eso?

“No me sorprende, él trata de sumar la mayor cantidad de títulos en distintas divisiones. Hace sentido, pero ahora sabe que debe enfrentarse conmigo este 26 de junio’‘.

Peleaste el mismo día en que venció a Santa Cruz, ¿qué viste de él esa noche?

“Vimos que hay ciertas aperturas en su defensa, que hay cosas que se pueden explotar. Hay muchas cosas que pudimos sacar de esa pelea y estamos trabajando sobre eso en el gimnasio’‘.

Atlanta va a estar mayoritariamente de su lado.

“Solo estoy feliz de estar aquí. Es la primera vez que voy a pelear aquí. He combatido en muchos lugares nuevos antes y he conquistado nuevos aficionados. No tengo dudas y el 26, aunque él tiene una mayor audiencia, cuando acabe la pelea, muchos aficionados van a estar conmigo’‘.

Es protegido de Floyd Mayweather, el hombre de PBC...

“Sí, y sabiendo que es parte del Money Team, no queremos dejar nada en manos de los jueces. Así que vamos a salir a tratar de dominar en la pelea. Un triunfo sobre Gervonta sería uno de mis mayores logros. Te guste o no, es uno de los mayores nombres en el boxeo. Después de la pelea, sabrás quién es Mario Barios’‘.

Te haces llamar el Azteca, ¿cuán orgulloso te sientes de tus raíces?

“Siempre me he sentido orgulloso de mis raíces, representar lo que es un guerrero mexicano. Cuando elegí el Azteca, quería una palabra que capturara el guerrero que soy. Al final del día tengo pura sangre azteca’‘.