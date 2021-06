Defiende su título a mano limpia, pero quiere darle la revancha a Jorge Masvidal o pelear ante Yordenis Ugás

Luis “Baboon’’ Palomino lleva una eternidad en la pelea. Una figura legendaria dentro de los circutos de artes marciales mixtas, ahora se prepara para defender su faja de campeón en la modalidad de Bare Knuckle Fighting Championship

Luis “Baboon’’ Palomino lleva una eternidad en la pelea. Una figura legendaria dentro de los circutos de artes marciales mixtas, ahora se prepara para defender su faja de campeón en la modalidad de Bare Knuckle Fighting Championship, algo que no es de juego a los 39 años de edad.

Con una ilusión renovada, Palomino pondrá en juego su cinturón de las 155 libras ante Tyler Goodjhon en una velada que tendrá lugar en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood y que llegará a todo el país en las plataformas de streaming de BKTV APP, (9:00 p.m. ET/6:00 p.m. PT) y FITE PPV.

Batalló contra todos y en todas partes, en circuitos importantes y en veladas oscuras, subió al ruedo lesionado, con poco tiempo de preparación, pero nunca dijo que no y jamás retrocedió. Ahora vuelve a la acción, apoyado por su entrenador Erik “Tigre’’ Castaño. Ver a Baboon siempre vale la pena.

¿Cómo ha estado el campamento para esta pelea?

“Todo ha marchado a la perfección. Tenemos tremendo equipo y estamos más que preparados para esta pelea ahora. Estábamos listos desde hace un mes, pero tuvimos que esperar. Mi rival viene a quitarme mi comida y eso no va a suceder y menos en mi casa. Trabajo duro para esto y me comporto como un campeón dentro y fuera del gimnasio’‘.

¿Qué has estudiado de Goodjohn?

“Randy Couture dijo una vez que eres tan bueno como tu última pelea. Este hombre no lució bien en su última pelea, pero viene con una trayectoria muy buena, ha peleado en buenas carteleras como las de Anthony Joshua. Fue campeón de Bare Knuckle en Inglaterra. Como fue afectado por los comentarios de su última pelea, vendrá con todo sobre mí. Espero su mejor versión’‘.

Hablando de última pelea, en tu pasada defensa subió al ring y te dijo cosas.

“Exactamente, ahora va a pagar por esos errores que cometió’‘.

¿Qué vendría después de este combate?

“Estoy buscando los mejores nombres y no solo en MMA sino boxeadores profesionales. Siempre he querido ser un boxeador, pero no tuve el tiempo y la dirección. Mi padre cayó preso, vine a Miami y comencé tarde, pero mi amor siempre ha sido el boxeo. Muchos no se arriesgan conmigo. Ahora hago es un nombre en Bare Knuckle’‘.

¿A quiénes buscarías, por ejemplo?

“Al gran Jorge Masvidal. Masvidal tiene una derrota contra mí. Yo ya estoy retirado de las MMA, pero si él quiere su revancha y está en contrato con la UFC y yo tengo contrato con BKFC, nos podemos encontrar en un ring de boxeo. También me gustarían revanchas contra Justin Gaethje, Nate Díaz, el propio Yordenis Ugás. Eso sellaría mi legado’‘.

Contra Masvidal, ¿cómo sería en boxeo?

“Le ganó y con ocho libras encima que tenía él. En la primera pelea buscó el piso conmigo, siendo un striker. El no quería chocar conmigo y yo no tenías las manos educadas como las tengo hoy en día. Hoy tengo en la esquina a quien hizo a Masvidal, Erick “Tigre’‘ Castaño. He estado trabajando con él y ha educado mis manos como un profesional’‘.

¿Qué significa pelear delante de tu público?

“Mis últimas peleas de MMA las hice en Rusia. Regresar aquí y pelear delante de mi gente, mi familia, los amigos, eso me da una energía que me carga. A otros les da presión, pero yo he crecido con eso. Para mí es mejor pelear aquí’‘.