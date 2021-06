El Asesino Cubano listo para su debut en Bellator. Dice usar la palabra correcta contra un dictador

Gustavo “Cuban Assassin” Trujillo está muy cerca de dar un paso vital en su carrera. El gladiador de Ciego de Ávila se apresta a debutar este 11 de junio en Bellator.

Gustavo “Cuban Assassin” Trujillo está muy cerca de dar un paso vital en su carrera. El gladiador de Ciego de Ávila se apresta a debutar este 11 de junio en Bellator, el segundo mejor circuito de artes marciales mixtas, después de pasar por otras empresas donde ya dio muestras de su talento.

Miembro del equipo nacional de Cuba en lucha grecorromana, Trujillo -que enfrenta a Alex Polizzi por Shotime a las 6:00 PM- quiere seguir los pasos de Yoel Romero y convertirse en una figura importante en los deportes de combate, pero debe probar primero que posee la madera para llegar a las Grandes Ligas de las MMA.

Él confía plenamente en sus armas y en su condición humana. Suele ser muy crítico del régimen cubano y muchas veces viste un jersey donde apunta sus dardos -esa frase de Díaz Canel, S....que se ha vuelto un himno de guerra.- contra el presidente designado de su tierra.

Pasó por tanto que no teme a nada y aunque su sobrenombre inspire al miedo, su persona es la de un filósofo de la vida.

¿Cómo te sientes en Bellator?

“A mis 28 años, con esta corta carrera, mi debut en Bellator significa mucho. Mucha gente piensa que estar es la UFC es lo máximo. Pero está Bellator y otras ligas, muchas promociones y no precisamente debes estar en la UFC para ganar dinero y ayudar a tu familia’‘.

¿Qué sabes de tu oponente?

“Yo debí pelear antes en Bellator, pero mi oponente enfermó de COVID-19. Mi actual oponente pelió ese día y perdió. Tuve la oportunidad de verlo en vivo. Mi oponente es más de grappling. Tratará de llevar la pelea al suelo y a trabajar en la cerca, porque no tiene buen boxeo. Pienso que soy más completo que él y la pelea va a terminar como quieren los cubanos’‘.

¿Cómo fue la transición de la lucha a las MMA?

“En Cuba era del equipo nacional de lucha grecorromana. Cuando llegué aquí, empecé mi carrera amateur en las MMA y luego pasé a lo profesional. Hice dos peleas en Bare Knuckle que gané por KO. Ahora estoy en Bellator y me siento tranquilo’‘.

Dijiste en algún momento que podías pelear con Yoel Romero en Bellator.

“Los cubanos, lamentablemente, no se si ellos están bien con las cosas que pasan en el deporte. Los mexicanos pelean entre los mexicanos. Los americanos, Floyd peleó contr Logan. Esto es deporte. No se trata de nada personal. Me preguntaron que si se me presentaba una pelea con Romero la tomaría. Claro que la tomaría y él también. Los dos somos profesionales. Somos cubanos y no tenemos mala amistad. Nos llevamos bien. El quiere su cheque y yo también’‘.

¿Y en el caso de los boxeadores?

“Los boxeadores mexicanos pelean entre ellos y no hay problema. Los fanáticos cubanos piensan que si un cubano y un cubano se enfrentan es algo malo y para nada es así. Veo bien que dos cubanos se enfrenten en el boxeo, en las MMA, en cualquier disciplina. ¿Cuál es el problema?. Si yo me gano el derecho de pelear contra Yoel, peleamos y luego nos vamos a saludar igual. Mucha gente piensa que estoy retando a Yoel y no es nada de eso’‘.

Siempre has sido vocal contra el régimen, ¿qué te parecen las fugas del Preolimpico de beisbol?

“Me alegré por esos peloteros, porque más nunca tendrán que hacer colas para el pollo, que llevar los spikes al zapatero, ni remendar un guante. No van a tener que comerse un huevo para jugar un juego al otro día. Toda persona inteligente se queda en Estados Unidos. Los otros lo van a lamentar’‘.

Tu casi que comenzaste la moda de gritar Díaz Canel...S....’‘.

“Sé que es una palabra grosera para las mujeres, y me disculpan. pero yo a un dictador como Díaz Canel y Fidel Castro y Raúl Castro no tengo otra palabra que esa. Lo siento mucho por quienes se sientan heridos. No veo que sea una palabra grosera para un dictador’‘.