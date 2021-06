Brandon Moreno no teme al Dios de la Guerra y va por el titulo de campeón del mundo

Cuando Brandon Moreno tuvo frente a frente al Dios de la Guerra, muchos pensaron que quedaría pulverizado por su talento. Después de todo, Deiveson Figueiredo era un campeón que vencía a todos con facilidad y por eso le llaman de esa manera, pero el mexicano sostuvo el pulso y la pelea terminó en empate y convertida en un clásico instantáneo.

Este sábado, Moreno y Figueiredo van este 12 de junio en Arizona a una segunda batalla en la UFC 263 que definirá mucho del futuro de las 125 libras y pudiera ser mejor, si esto es posible, que aquella primera entrega de la que hoy todavía se habla. El azteca, por su parte, va convencido de que esta vez el triunfo será suyo.

Moreno ha pasado por todo, desde tocar el cielo de las artes marciales a verse cortado por la UFC y regresar a ella para mostrar una imagen renovada y superior. Hoy se le mira con otra luz de respeto. Ciertamente, “Deus da Guerra’‘ resulta el favorito, pero el de México llega con la confianza por las nubes.

¿Puede ser la segunda pelea mejor que la primera?

“Obviamente, pusimos la vara súper alta en esa primer pelea que fue candidata a la Mejor del Año. Yo solamente quiero ganar. Dicen que los estilos hacen las peleas y los estilos nuestros están hechos para que cada vez que nos veamos sea una guerra’‘.

¿Qué diferencia haría un campamento completo, sin apuros?

“La pelea anterior fue la misma situación para los dos, también fue de corto aviso para Figueiredo, pero en mi situación personal fue complicado. Tres semanas para tratar de hacer un plan de juego contra este tipo que venía durísimo, noqueando personas, el campeón. Mi estrategia se basó en tener cuidado de su poder, de moverme mucho’‘.

¿Qué cambiaría ahora?

“El hecho de la confianza, el saber que puedo recibir castigo. Claro que tengo que tener cuidado, porque el tipo es real y pega fuerte. Pero la confianza está en que yo también puedo tirar manos, puedo hacerle daño. Lo hice en la primera pelea. Voy a poner presión, voy a ser agresivo. La misión es difícil, el también aguanta castigo, pero la confianza ha crecido y eso será una diferencia’‘.

¿Será una pelea parada o irá más al piso?

“Creo que vamos a ver más de intercambio en el suelo. Creo que Figueiredo va a pensar, a lo mejor, en tener alguna ventaja en el piso. No sé que tanto me ha estudiado, porque si me estudia sabe que mi Jiujitsu es muy bueno. Creo que buscará someterme. Ya sintió mi poder, entonces querrá eliminar ese tipo de problema lo antes posible. Mi trabajo es llevar el combate a donde yo quiera’‘.

¿Crees que Figueiredo te subestimó en la primera pelea?

“Para mí es un hecho. Los dos peleamos el 21 de noviembre. Después el me llama y me dice que vamos a pelear en diciembre y yo soy el mejor y te voy a vencer. Tras la primera pelea en diciembre, yo pedí volver a combatir para abril y él dijo que no, que en junio. Ahora, aunque él no niegue, tiene mucho respeto hacia mí’‘.

¿Cómo entrenas el boxeo, a quién admirabas?

“En el 2018 comencé a trabajar con mi coach de boxeo y me ayudó desde lo básico. A veces tu ego no te permite seguir aprendiendo cosas nuevas y él me dijo que me callara y me llevó a lo básico. Julio César Chávez es una inspiración para los mexicanos. En lo personal me encantaba Juan Manuel Márquez, un peleador técnico y súper valiente, que sacaba la casta cuando era necesario’‘.