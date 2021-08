Casimero solo tiene una dirección. Viene adelante nada más y lo voy a torear, afirma Rigondeaux

John Riel Casimero insiste en que lo va a retirar de una vez y por todas. Guillermo Rigondeaux responde que el mundo verá su mejor versión cuando suba al ring contra el filipino. Si esta pelea (sábado 14 de agosto, Showtime) vive a la altura de de las palabras, será una de las mejores del 2021.

Rigondeaux conquistó una faja vacante de la Asociación Mundial del Boxeo en febrero cuando venció por decisión unánime en las 118 libras al venezolano Liborio Solís, después de un largo reinado en la categoría súper gallo, donde ganó dos cinturones. Ahora dice que va por otra más y que no parará hasta tenerlas todas.

Para Rigondeaux será una última posibilidad de tocar la gloria del boxeo y de ascender como campeón pleno en las 118 libras con posibilidad. Si vence a Casimero, de tener una revancha contra Nonito Donaire, a quien ya superó en el 2013 en lo que fue su momento cumbre en el ring o quién sabe, podría retar hasta al mismo Nooya Inoue.

¿Qué has hecho diferente para Casimero?

“Esta preparación ha sido al ciento por ciento, sabes que cuando voy al gimnasio me convierto en un tren, así que ya estamos listos para el 14 de agosto. Lo hemos trabajado todo para no dejar nada a la casualidad. Para mí siempre es tiempo de campamento’‘.

Hacía tanto tiempo que una pelea tuya no despertaba tanto interés...

“Todo el mudo está atento a esta pelea, porque todos saben que esto va a ser candela el 14 de agosto que somos dos buenos boxeadores con estilos muy diferentes, pero además somos dos campeones, aunque al final habrá un solo ganador en el ring’‘.

¿Qué está pasando con los cinturones de la OMB y el tuyo?

“No te preocupes, en las 122 me quitaron los títulos y viraba para atrás a recuperarlos. Nada de eso me preocupa ya, lo que me preocupa es ganar. El 14 de agosto voy por su título y será el primero de todos en las 118 libras. Voy a ser el mejor libra por libra’‘.

¿Que ves, que estudias de Casimero?

“Casimero está preocupado, ya no sabe lo que va a hacer ni decir. El sueña conmigo. Yo lo dejo que él hable y hable, es como todo. El que tiene al lado [Sean Gibbons, de MP Promotions] es muy bueno, porque habla por él, pero el promotor no va a pelear. El que va a pelear es Casimero. El lo lleva la borde del ring, pero dentro del ring lo agarro yo’‘.

Algunos piensan que, a los 40 años, las habilidades no son las mismas...

“Que esperen el 14 de agosto para que vean como yo estoy. Ese día van a ver si ya perdí la velocidad, los reflejos, a ver qué me queda. Este es mi peso, las 118 libras, y aquí me siento bien. Ya verán cómo estoy. Vengo con un campamento entre Miami y Houston incomparable’‘.

¿Qué significaría arrancarle el título a Casimero?

“Otro título más para mi colección. El 14 de agosto California va a coger candela, y después de que tengamos este título, vamos a ver quien quiere. Todo el mundo habla pero pocos se atreven. Al menos Casimero ha tenido el valor de subir al ring conmigo, eso se lo reconozco’‘.

Pero Casimero repite la palabra “retiro’‘ hasta el cansancio...

“Yo lo miro y me río. Lo dejo. Están preocuados. Cuando lo digo, el sueña conmigo. Yo soy diferente, hoy peleo de una forma y mañana de otra. Lo que hago yo no todo el mundo lo puede hacer. No todos tienen esa habilidad. Están acostumbrados a ver un solo ritmo, pelear para adelante. Nadie sabe boxear hacia atrás. es muy difícil’‘.

De alguna forma con ese “adelante’‘ has descrito a Casimero.

“El no sabe hacer más nada. No hay estrategia. Viene adelante nada más y lo voy a torear’‘.