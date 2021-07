Hay 300 títulos en la AMB pero muchos no son verdaderos, por eso se ven las peleas de los youtubers

PEDRO DIAZ (c) junto a los boxeadores Avni Yildirim y Xu Can (d) que pelean este sabado en Londres.

Pedro Díaz sabe que Xu Can es campeón, pero todavía no puede entrever su importancia. Su pupilo de china, conocido como el “Monstruo’‘ defiende su faja “regular’‘ de la Asociación Mundial del Boxeo este sábado en Londres ante el local Leigh Wood.

Esta no es la pelea que Díaz esperaba para Can, pero la culpa habría que encontrarla en la cantidad de cinturones que ofrece la AMB que no son reconocidos por otros organismos, como ahora le sucede a Guillermo Rigondeaux con el suyo “regular’‘ para el choque ante John Riel Casimero.

Can sube al ring en Inglaterra -los combates serán en DAZN- junto a otro conocido púgil que también entrena con Díaz en Miami, el turco Avni Yildirim, quien busca dejar atrás su derrota ante el Canelo Alvarez y aspirar a un título del mundo. ¿Qué clase de título: lineal, regular, interino, en receso o cualquier otro invento? Ese se verá más adelante.

Xu Can es un campeón que todos quieren ver, ¿cómo llega a este combate?

“Sí, muchos conocen a Xu Can, un boxeador que s campeón de la AMB. Es un boxeador bien establecido, aunque la FIB no le reconoció para unificar el título contra Josh Warrington. No sé hasta cuando la AMB va a tener a Leo Santa Cruz de Súper Campeön’‘.

¿Por qué no lo reconocen?

“Xu Can ha implantado record de golpes, que lo tiene todo, que ha sido campeón mundial tres veces. Entonces, la AMB le quita el título a Manny Pacquiao, le quita el título a Guillermo Rigondeaux y a Santa Cruz lo mantienen de Súper Campeón. Eso es algo que se debe revisar. La FIB es seria, pero no reconoce a Xu Can como el campeón que es y por eso se cae la unificación con Warrington’‘.

¿Afecta eso a los boxeadores?

“Sí, los afecta. Los boxeadores dedican su vida, todo su tiempo a trabajar por ser grandes campeones. Los verdaderos campeones. Si vas a la AMB hay 300 títulos. Si esos títulos fueran verdaderos, los demás organismos como la FIB los reconocían. Por eso los fanáticos se están volcando a las peleas de youtubers. A veces motivan más’‘.

Digamos que hay campeones y campeones...

“Campeón de aquí, campeón de allá. Esperamos que Xu Can sea campeón otra vez y que la AMB revise todo y eleve a Xu Can a Súper Campeón’‘.

¿Y en el caso de Yildirim?

“Todos lo conocen por su pelea ante Canelo Alvarez. Tenía un gran equipo con el entrenador Joel Díaz, quien es mi amigo y un gran entrenador. Después de esa pelea su equipo lo trajo aquí y él ha demostrado ser un boxeador con una disciplina extrema y se ha superado grandemente desde el punto de vista competitivo’‘.

Podemos decir entonces que veremos un Yildirim distinto...

“No soy un hombre de hablar mucho ante de las peleas, pero ya verán el resultado en Inglaterra. El ha puesto mucho empeño. Lo que pasó contra Canelo lo ha marcado un poco y quiere demostrarle al mundo de lo que es capaz’‘.