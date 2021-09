Agradecido para siempre de Yordenis Ugás, ahora La Bala cubana busca una sorpresa igual

Todo va en contra de Brian Marino Mendoza este domingo. Los pronósticos, las apuestas y el negocio apuntan a que Jesús Ramos es el favorito cuando suba al ring en The Armory, Minnesota, para enfrentar al cubanoamericano en una pelea de mucha importancia en las 154 libras.

O casi todo va en contra. Mendoza es un hombre acostumbrado a no ser tomado en cuenta y posee, en su esquina, un profesor acostumbrado a vencer retos enormes como Ismael Salas, todavía fresco de su triunfo junto a Yordenis Ugás sobre Manny Pacquiao.

A Erislandy Lara le debe un agradecimiento enorme y va a este choque de Showtime inspirado como nunca antes, porque estuvo en primera fila cuando su amigo y compañero de gimnasio se impuso en Las Vegas, contra los pronósticos, las apuestas y el negocio del boxeo.

Su padre escapó a la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo y su madre vino por el Mariel. Con 26 años, le dicen “La Bala’’, pero es un chico tranquilo y concentrado que integra, junto a Rolando Romero, Sebastián Fundora y otros más, esa nueva generación de cubanoamericanos que intentan abrirse paso en un deporte complicado.

Una vez más, irás de oponente a una velada.

“”La última vez fue la misma cosa, me mandaron de oponente contra Thomas Lamanna y sacamos la victoria. La preparación ha sido larga, porque se me han caído otras peleas y llevo mucho tiempo en el gimnasio. Jamás he estado más de 10 libras encima del peso. Me avisaron de esta pelea tres semanas antes y a prepararme para un zurdo’’.

¿Qué mensaje esperas dar este domingo?

“Quiero mostrar quien soy yo, quién es La Bala Mendoza, que he madurado mucho porque ya llevo tres años en la escuela de fundamentos de Ismael Salas. Creo que a mis 27 años me siento en un momento especial y la visión que tenía de mí mismo, ahora está saliendo’’.

Tres años con Salas, ¿qué ha pasado en ese tiempo?

“Qué no ha pasado. Han cambiado tantas cosas, han mejorado otras tantas. Todos los fallos que tenía cuando llegué los he ido eliminando. He aprendido algo todos los días. Han sido tres años increíbles. Salas me ha dado los fundamentos que yo necesitaba’’.

¿Cómo viviste el triunfo de Ugás sobre Pacquiao?

“Súper emocionado, tuve la oportunidad de ir a la pelea y fue algo increíble. No esperaba una pelea tan limpia y bonita de Ugás. Esperaba algo más de guerra, pero llevó a Pacquiao a la escuela. Desde el primer día en que lo conocí, Ugás ha sido una inspiración muy grande y le agradezco por los muchos consejos y ayuda que me ha dado. Si alguien se merecía algo en este mundo es Ugás’’.

Ugás también te dio tu primer chance en el gimnasio de Salas.

“El se estaba preparando para un zurdo y yo soy derecho. No tenía por qué hacer guantes conmigo, pero él vio a un muchacho desconocido que quería que lo vieran y me dio la oportunidad para que Salas me viera y decidiera si iba a trabajar conmigo. Mira ahora dónde estoy. Siempre estará agradecido con Ugás’’.

¿Cuál es el impacto de su triunfo en jóvenes como Robeisy Ramírez y tú?

“Una fuente de inspiración, sobre todo ahora que voy a otro reto. Su triunfo te da voluntad, te dice que se puede hacer. Nadie esperaba eso de Ugás y de la manera en que lo hizo. Ahora me toca a mí seguir el tren. No es una pelea fácil, pero vamos a disfrutar mucho más la victoria’’.