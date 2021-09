Ismael Salas le ganó una a mi papá, cuando Ugás se hizo campeón, pero este domingo emparejamos

JESUS RAMOS JR (d) enfrenta al cubanoamericano Brian Marino Mendoza y lo hace con la etiqueta de favorito, pero no quiere dejar nada a la casualidad, PBC

Jesús Ramor Jr. estuvo cerca de la esquina de su tío cuando Yordenis Ugás se convirtió en campeón del mundo. Abel Ramos no pudo vencer al cubano dirigido por Ismael Salas, pero ahora el sobrino asegura que igualarán el marcador a una victoria por bando.

El guerrero de sangre mexicana enfrenta al cubanoamericano Brian Marino Mendoza y lo hace con la etiqueta de favorito, pero no quiere dejar nada a la casualidad, porque ha visto lo que Salas puede hacer con sus pupilos, incluso aquellos con remotas posibilidades.

Pero también lleva la confianza de la fe en sí mismo y no por gusto se ve campeón del mundo a los 22 años, dos más de los que lleva ahora con una madurez asombrosa. Los periodistas y los aficionados le ven un gran futuro a Ramos Jr. Este 5 de septiembre en Minneapolis se verá cuánto de cierto hay en ello.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Ha sido muy bueno, porque Brian Mendoza es un rival muy fuerte y tiene un gran equipo. Entrena con Yordenis Ugás e Ismael Salas. Entonces, hemos debido prepararnos muy bien para esta pelea y se va a ver el 5 de septiembre’‘.

Conoces bien ese equipo, porque peleaste la misma noche de Ugás y tu tío Abel.

“Así es. Ismael Salas ya tiene una victoria contra mi papá, de modo que vamos a emparejar y tener una y una. El sueño de todo boxeador es encabezar una cartelera de esta manera. A los 20 años, sería algo para mí y para mi carrera vencer a un rival como este, que viene a ganar’‘.’

Si ganas esta pelea, ¿cómo ves tu futuro?

“Después de este pelea subiremos más. Vengo de vencer a Javier Molina, que era difícil, al igual que Mendoza. Solo quiero llegar a una posición donde los campeones no me puedan ignorar, quiero ganarme la oportunidad. Y solo peleando con los mejores lo lograré’‘.

¿Cómo fueron tus ocho peleas iniciales en México?

“Allá en México es otra cosa el boxeo. Te pesabas un día antes contra un rival y a la hora de la pelea era otro rival. A veces los rivales se veían más pesados que uno. Vi muchas cosas que me ayudaron a formar y a ser el boxeador que soy en estos días’‘.

¿Por qué te fuiste pronto del amateur?

“Si tenía el sueno olímpico y me tocó competir en unos nacionales, pero mi estilo pintaba más para lo profesional. Cuando empezaba a ganar la pelea, se acababa. Entonces mi papá y yo hablamos, y decidimos saltar al profesional. Yo voy subiendo el ritmo a medida que avanza la pelea’‘.

En familia de boxeadores, ¿te forzaron a boxear?

“No, para nada. Fue algo natural. De hecho, mi papá me decía que podía hacer otras cosas. A me gustaba ayudar a mi padre en los entrenamientos, pero a mi me gustaba el boxeo. Puedo ver boxeo las 24 horas del días. Mi padre mi pidió un año de entrenamiento completo para comenzar a boxear. Después de eso, me lancé con todo’‘.

¿Cuando te ves convencido en campeón mundial?

“Quisiera ser campeón ante de los 22 anos. Es difícil, pero me lo he propuesto a mí mismo. Quiero que cuando la gente hable de boxeo, hablen de Jesús Ramos de la misma manera en que lo hacen con Canelo Alvarez o Manny Pacquiao. A ese nivel quiero llegar’‘.

Otra cosa que viste en la pelea de tu tío con Ugás es que confiar en los jueces es...

“Con el favor de Dios vamos por el nocaut. Pinta para una pelea buena. Una guerra’‘.