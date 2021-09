Mexicano en plan de aguafiestas. Cuidado Inglaterra que ha pasado otras veces

Conor Benn es el nuevo niño lindo de Inglaterra. Hijo de un ex campeón mundial reconocido como Nigel Benn, todo el mundo espera una victoria contundente sobre Adrián Granados, una especia de coronación que anunciaría la llegada del británico al gran escenario del ring.

Pero cuando se trata de un rival mexicano, nada se puede dar por sentado y menos cuando se trata de alguien que, a pesar de unas cuantas derrotas, se ha enfrentado a todo lo que vale y brilla en su división, desde Danny García a Shawn Porter, desde Adrien Broner a Robert Easter Jr.

Granados lo ha visto todo y ahora escucha los comentarios y pronósticos que predicen su derrota este sábado en el estadio de Rugby de Leeds, como parte de una cartelera de DAZN con miles de espectadores. Nada le gustaría más al veterano que aguar la fiesta inglesa.

Hiciste un campamento, lo paraste, volviste a reanudarlo, ¿cómo llegas?

“Al principio sí estaba enojado, frustrado. Pensé que no estaba preparado, no se había cuidado bien por tener COVID-19. Lo primero es esperar que se haya recuperado al ciento por ciento. No quiero nada de excusas para que sea una buena pelea. Yo descansé un poco y luego seguí en el campamento. Estoy más listo ahora’‘.

A este muchacho lo venden como la próxima gran estrella de Inglaterra.

“Así lo están llevando, pero para mí todavía le falta. Para la primera vez de la pelea él estaba bien fanfarrón, hablando mucho, hablando de que me iba a destruir, que estaba pensando en otros nombres. Ahora anda bien callado, humilde. Creo que hizo su tarea y sabe que tiene un verdadero gallo de pelea. Sé que me reconoce y vendrá más enfocado a ganarme’‘.

Su manager está hablando de un pelea para él en diciembre contra Adrien Broner.

“Cuando escuché eso me sonreí. Puede que sean juegos mentales, como diciéndome que no se preocupan por mí, que no soy nadie. No es primera vez que pasa. Cuando enfrenté a Ahmed Imam, también estaban pensando en Broner, en Floyd Mayweather. Connor Benn no es Ahmed Imam, sino un chavo con ganas de ser grande para Inglaterra. Para mí es otro rival más. Quisiera que fuera el bocón de antes’‘.

¿Quieres que vuelva a ser el mismo de antes?

“El ya me prendió hace unos meses. Yo no sabía quién era. Sabía que un hijo de Nigel Benn, pero no lo había visto pelear, pero de pronto comienza a hablar de mí y me dijo. Ya vas a ver. El sabe que esta es va a ser la pelea más difícil de su carrera’‘.

Has peleado con todo el mundo desde Porter a Broner a García...

“Todas esas experiencias me han servido de mucho. Me dan ganas de mostrar que en el pasado no existía este Granados de ahora. Tengo varias derrotas, algunas fueron robos y otras donde no me vi bien. Pero esta es una nueva página para mi carrera y, con Dios, seré campeón del mundo’‘.

El va tener a todo el público a su favor.

“Por eso tengo que ser convincente. En mi última pelea dieron empate y siento que yo hice mejor las cosas al punto de mandar al chavito al hospital. Si esta pelea llega al final y se decide por las tarjetas de los jueces, pues sí que estaré un poco nervioso’‘.