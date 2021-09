El Asesino Cubano popularizó la frase Díaz Canel sin... Ahora regresa en noviembre con más fuerza

Gustavo Trujillo no pudo imaginar que la frase iba a ser como una daga para el gobierno cubano. Cuando en febrero del 2020, en una velada de Bare Knuckle, salió a pelear con “Díaz Canel, sin...’’ estampado en su ropa, el gladiador daba inicio a un grito de guerra que en las protestas del 11 de Julio tomaría una relevancia tremenda.

Gustavo Trujillo no pudo imaginar que la frase iba a ser como una daga para el gobierno cubano. Cuando en febrero del 2020, en una velada de Bare Knuckle, salió a pelear con “Díaz Canel, sin...’‘ estampado en su ropa, el gladiador daba inicio a un grito de guerra que en las protestas del 11 de Julio tomaría una relevancia tremenda.

Ahora, el “Asesino Cubano’‘ se prepara en Miami con el profesor Eric “Tigre’‘ Castaños, para retornar en noviembre al boxeo a mano limpia en busca de un nocaut y de realizar otra declaración política en contra de al tiranía de su país. Para él eso es tan importante como la victoria

Ex miembro del quipo nacional de Cuba en lucha grecorromana, Trujillo espera tener una carrera que vaya de manera simultánea por el Bare Knuckle y las Artes Marciales Mixtas, hasta encontrar que es lo mejor para su futuro y su familia.

¿Por qué este retorno a Bare Knuckle?

“Bare Knuckle siempre ha sido mi casa. Me llevo bien con las personas al frente de ese circuito y ahí siempre voy a tener las puertas abiertas. No tengo contrato con nadie y no estoy casado con nadie. Puedo pelear en Bellator. Quiero seguir peleando en lo que me gusta, una pelea en Bare Knuckle, una en MMA. Para yo firmar un contrato tiene que haber un dinero bueno para mi familia’‘.

¿Sientes que el Bare Knuckle te llega como algo natural?

“Cuando yo era niño hacía mucho boxeo para no dar clases. No soy un gran boxeador, pero se me da un poco. Me gusta hacer ese tipo de boxeo. Al final, cuando te metes y empieza la sangre a fluir, uno lo siente, pero es como cuando uno tuvo un problema en la calle en Cuba cuando chico’‘.

¿Tienes fecha de regreso a las MMA?

“Posiblemente en diciembre, estoy esperando que me llamen de Bellator. Pero estoy tranquilo. No quiero firmar con nadie y tengo las puertas abiertas para todos, pero mi casa siempre va a ser Bare Knuckle y ahora estamos concentrados en esto’‘.

¿Te ilusiona ser campeón en Bare Knuckle?

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Si, claro. Si me ofrecen algo que me interese, exista un dinero y yo pueda decir, bueno, voy a regalarle dos anos de mi carrera...porque todo dependerá de que haya un dinero para mi familia. Yo estoy peleando por mi familia. Si me ofrecen algo sustancial, tomo por ese camino’‘.

La última vez en Bare Knuckle estrenaste el pulover con la frase: Díaz Canelo, sin...

“Yo quería hacer algo, porque ya sentía los problemas de Cuba. Soy un opositor directo. Quería aportar mi granito de arena. La frase era dura, pero tomé la decisión y lo hice. Me salió bien. Pené que iban a decir, ‘ah, este negro es un mal hablado’. Salieron las cosas bien’‘.

Imaginaste que la frase iba a ser tan popular.

“En las protestas del 11 de Julio en Cuba eso fue algo del otro mundo’‘.

¿Qué esperamos de ti en noviembre?

“Voy a sacar un pulover con algo, diciéndole al gobierno de Cuba lo que es. Si alguna liga no permite eso, no peleo. Bare Knuckle es mi casa, ahí me permiten hacer lo que yo quiera. Quiero un knockout y un mensaje.